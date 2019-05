Le premier week-end de juin entre soleil et pluie

Du soleil est prévu pour les journées de vendredi et de samedi, mais un système dépressionnaire devrait apporter de la pluie, dimanche, sur l’ensemble de la province.

Le beau temps sera de retour vendredi matin tandis que les températures seront plus fraîches et sous les normales de saison.

À Montréal comme à Québec, la journée de vendredi sera généralement ensoleillée et ponctuée de vents venant du sud-ouest à 20 km/h. Côté températures, il fera respectivement 17 °C et 16 °C.

Samedi sans doute la plus belle journée de la fin de semaine. Du soleil est prévu pour l’ensemble de la province. À Montréal comme à Québec, ce sera ensoleillé et le mercure augmentera légèrement pour afficher 19 °C et 20 °C.

Le temps commencera à se couvrir en fin de journée en raison d’un nouveau système dépressionnaire qui apportera de la pluie, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la plupart des secteurs.

Les averses se poursuivront tout au long de la journée de dimanche. À Montréal et à Québec, il fera un maximum de 21 °C et 18 °C et la pluie devrait continuer de tomber au moins jusqu’à lundi soir.