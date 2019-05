Loud terre à terre avant son concert au Centre Bell

Avec son dernier album «Tout ça pour ça », Loud poursuit sa fulgurante ascension sur la scène rap au Québec et s’apprête à jouer vendredi soir dans un Centre Bell à guichet fermé.

Il s’agit d’une première au Québec, qu’un rappeur québécois francophone joue au Centre Bell et ce, deux fois plutôt qu’une. Le spectacle de vendredi soir affiche complet depuis deux mois, et une supplémentaire a été annoncée depuis pour le 1er juin.

Le succès est retentissant, plaçant incontestablement l’artiste au sommet de la scène rap au Québec. Alors qu’il réfléchissait lors de notre rencontre au début du mois sur ces deux concerts à venir, l’artiste, fidèle à lui-même, dégageait le même contrôle.

«On travaille fort. C’est quand même un rush de décisions et d’idées, il faut vraiment créer un très gros show, le stress, le tract et tout ça, ça va venir plus proche du show», a confié Simon Cliche Trudeau, de son nom de scène Loud, avec le calme caractéristique qu’on lui connaît.

C’est un mélange de ses deux albums qui attend les spectateurs au Centre Bell vendredi et samedi pour un concert qui s’annonce à très grand déploiement.

«Le show en tant que tel c’est juste plus gros, en termes de mise en scène, de production, d’effets, d’éclairage, de son, d’équipe», a expliqué le rappeur.

Un album attendu

Avec le succès critique qu’a connu en 2017 son premier album «Une année record», les attentes étaient grandes pour son deuxième opus. Malgré la pression rattachée à cette nouvelle sortie, Loud, toujours en confiance par rapport à sa démarche, ne semblait pas angoissé outre-mesure.

«À certaines périodes oui, quand on n'a encore rien de fait c’est sûr que ça a l’air d’une tâche impossible mais à mesure qu’on a commencé à travailler dessus, je pense que rapidement on est devenu assez confiant de ce qu’on faisait, et on a arrêté de penser au premier album aussi, de le comparer, de penser aux chiffres», estime le chanteur.

Les collaborations sont nombreuses sur ce deuxième album. L’artiste continue d’ailleurs de collaborer avec les membres de son ancien groupe, à savoir Lary Kidd et Ajust. Charlotte Cardin fait également parti des invités de marque, alors qu’elle donne la réplique à Loud sur la chanson «Sometimes, All The Time», dont le vidéoclip a déjà dépassé les 400 000 écoutes sur YouTube.

Si ce deuxième opus s’inscrit pleinement dans la démarche de l’artiste, Loud souhaitait tout de même à travers «Tout ça pour ça» explorer de nouveaux sons et développer davantage son style.

«Il y a des chansons qui sont dans des vibes qu’on n’avait jamais touché, a dit le rappeur québécois. On a mis un niveau de travail supplémentaire dans le détail, il y a un step de plus à tous les niveaux.»

Au-delà du Québec

Le succès indéniable que connaît ici l’artiste ne l’empêche pas d’avoir des aspirations pour l’extérieur du pays. Percer le marché européen représente pour lui un objectif bien réel.

«C’est clair, a rapidement indiqué Loud. Ça fait plusieurs fois qu’on y va quand même, ça ne sera vraiment pas notre première tournée mais à chaque fois on grossit un peu plus, on fait des meilleures salles, là on prépare des bonnes salles pour notre prochaine tournée, mais le but c’est de grossir graduellement là-bas, d’essayer de faire ce qu’on fait ici, mais en France aussi ».

Plusieurs concerts en Europe sont déjà prévus dès le mois de juin, de quoi alimenter les ambitions de l’artiste. Cela dit, Loud dégage néanmoins le même calme et la même assurance lorsqu’il réfléchit à la suite des choses.

«Précisément je ne le sais pas, mais c’est sûr qu’on veut continuer à faire des moves d’ampleur, peut-être différent que le Centre Bell. Il y a toutes sortes d’options, a précisé Loud. Mais on va commencer par faire le show et on va feeler ce qui se passe.»

Un artiste aux grands projets, indéniablement terre à terre.

L’album «Tout ça pour ça» est disponible depuis le 24 mai. Loud sera en concert au Centre Bell vendredi soir et demain.

Trois rappeurs québécois émergents, selon Loud ?

Tizzo

«C’est rafraîchissant en soi. C’est un truc qui manquait sur la scène rap, il est super productif en plus, vraiment original. C’est un brillant dude qui fait des trucs quand même vraiment à sa manière. Y’a un truc qui est très personnalisé, c’est pas une imitation d’un autre, il ne sonne pas comme un autre.»

«Je trouve ça très fort, et c’est un angle du rap queb qui n’a pas été exploité, j’espère que lui ça va pogner.»

Benny Adam

«C’est un great song writter, producer aussi, gros potentiel français aussi, il est dans ce vibe-là je pense qu’il pourrait vraiment pogner en France».

«Un dude qui a des mélodies efficaces, qui a vraiment de l’expérience, ça fait super longtemps qu’il travaille et ça paraît, ses trucs sont très tight.»

Zach Zoya

«1000 raisons [pour lesquelles je le recommanderais], y’a un peu le full package. Bon rappeur, il est plus jeune, il pourrait s’inscrire dans le courant plus actuel du rap, plus moderne. Il chante bien, il écrit bien, il rap bien, y’a des bons shows. Je pense qu’il a peut-être une chance de percer aux États-Unis étant donné qu’il chante en anglais.»