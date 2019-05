Plus d’un million de sportifs blessés chaque année au Québec

Plus d’un million de Québécois se blessent chaque année lors d’activités sportives, dont plusieurs en pratiquant la course à pied, qui a connu une explosion du nombre de blessés de 182 %.

Selon un rapport publié jeudi par l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ), le nombre de coureurs blessés est passé de 56 000 en 2010 à 158 000 en 2016.

Au total, 15 % des personnes qui ont affirmé pratiquer une activité récréative ou sportive dans la dernière année se sont blessées.

Manque de préparation

Ces résultats « préoccupants » sont entre autres attribuables au manque de préparation, affirment les chercheurs. « Il faut bouger, mais il faut aussi suivre une progression pour ne pas subir de blessure », indique Benoit Tremblay, responsable de la recherche à la direction de la sécurité en loisirs et en sports au ministère de l’Éducation.

En ce qui concerne les coureurs, le nombre d’adeptes en augmentation de 50 % peut en partie expliquer la hausse, indiquent les chercheurs. « C’est devenu une mode et monsieur et madame Tout-le-Monde se lancent là-dedans sans être nécessairement préparés. C’est bénéfique, l’activité physique, et il faut en faire, mais il faut prendre les précautions nécessaires en se réchauffant et en y allant par étape », explique Denis Hamel, qui a coréalisé l’étude.

Le nombre de blessures sportives « sévères », dont les fractures, les dislocations et les lésions aux organes internes, qui comprennent un transport en ambulance, est aussi en augmentation de près de 23 %.

Les commotions cérébrales sont aussi en hausse, tous sports confondus, passant de 3,2 % en 2012 à 5,8 % en 2016. Le ministère de l’Éducation devrait d’ailleurs dévoiler un portrait du nombre de commotions subies par les jeunes sportifs au Québec l’automne prochain.

Longue convalescence

Par ailleurs, le temps de convalescence moyen de 30 jours à la suite d’une blessure est « plutôt long », estime le responsable de la recherche. « Les gens n’ont donc pas les bénéfices de l’activité physique pendant un mois, ce qui fait qu’ils peuvent abandonner le sport », affirme Benoit Tremblay.

Selon l’étude, les personnes plus à risque de blessures sont les hommes, âgés entre 12 à 17 ans et entre 18 à 24 ans. Sans surprise, les sports de contact tels le football, le hockey, la gymnastique et le cheerleading affichent les plus hauts taux de blessés, soit supérieurs à 75 par 1000 participants.

En outre, les jeunes sont moins actifs que les adultes, souligne le rapport. Bien que les niveaux d’activité physique diffèrent pour les deux groupes d’âge, M. Tremblay affirme que ces données sont « préoccupantes ».

Ainsi, plus de 50 % des jeunes de moins de 18 ans n’atteignent pas le niveau minimal d’activité physique recommandé, soit l’équivalent d’une heure de marche rapide par jour. Chez les adultes, 33 % font moins de 15 à 30 minutes de marche quotidiennement.