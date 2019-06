Brigitte Boisjoli: la passion incarnée

En janvier 2009, Brigitte Boisjoli participait à «Star Académie». Le public québécois est immédiatement tombé sous le charme de cette petite boule d’énergie, qui a accédé à la finale féminine de l’émission. Le 1er mai, la chanteuse, accompagnée d’artistes invités, a souligné ses 10 ans de carrière en faisant une des choses qu’elle aime le plus au monde: chanter!

Brigitte, le public québécois a fait ta connaissance à «Star Académie», en 2009. Qu’est-ce qui te rend le plus fière en pensant à ce 10e anniversaire?

Ce qui me rend le plus fière, c’est que le public m’a suivie de «Fruits défendus» à «Women», en passant par «Patsy Cline», «Sans regret» et «Signé Plamondon». Je me sens choyée de partager ma passion avec lui soir après soir. Dix ans de carrière, c’est aussi 10 ans de tournée avec ma gang que j’aime d’amour. On a partagé plusieurs moments merveilleux - et eu quelques prises de bec, aussi, mais avec moi, ça ne dure jamais longtemps: on s’assoit, on en discute, puis tout est oublié le lendemain! Ma mère est dans la salle ce soir. Ça fait un petit bout de temps qu’elle ne m’a pas vue en spectacle; elle doit être fébrile. Ma soeur Édith, mes tantes et plusieurs amis sont également présents. C’est fou comme le temps passe vite! Et ça passe encore plus vite depuis que je suis maman.

Ta fille célébrera son deuxième anniversaire de naissance en juin. A-t-elle hérité de la fibre musicale de ses parents?

Charlie adore chanter! À la maison, elle m’imite, avec un faux micro. Pendant un bon bout de temps, elle ne fredonnait que le refrain de «Fruits défendus». Dans sa tête de petite fille, elle pensait que «maman chanteuse» ne chantait qu’une seule chanson! Heureusement, depuis la sortie de mon album «Women», elle a découvert que je possédais plus qu’une chanson à mon palmarès! (rires) D’ailleurs, elle se tortille sans lendemain sur mes chansons country: un vrai petit clown!

Il lui arrive de t’accompagner dans les coulisses, n’est-ce pas?

Oui, et à la fin de mon show, elle ne peut pas s’empêcher de venir me rejoindre sur scène. C’est clair qu’elle a une attirance pour tout ce qui est artistique. Cela dit, si elle veut devenir avocate ou comptable, je vais l’encourager, c’est certain. Mais, chose certaine, avec une maman chanteuse et un papa guitariste (Jean-Philippe Audet, l’ancien conjoint de Brigitte), la musique va occuper une belle place dans sa vie.

Ce soir, tu soulignes tes 10 ans de carrière, et plusieurs amis t’accompagnent sur scène...

Maxime Landry, Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Christian Marc Gendron, David Thibault... Ils ont chacun marqué ma vie à leur façon. J’ai rencontré Maxime aux préauditions de «Star Académie». Je suis d’abord tombée sous le charme de son talent, et j’ai ensuite découvert l’humain extraordinaire qu’il est. Laurence et Paul sont des gens de coeur, profondément passionnés par leur métier. La carrière de Christian Marc explose présentement, et je suis tellement contente pour lui! Pour ce qui est de David, je l’aime comme mon petit frère. C’est un talent d’exception! Je suis sincèrement choyée d’être aussi bien entourée.

En terminant, qu’est-ce qui s’en vient pour toi?

Je poursuis ma tournée «Brigitte Boisjoli: Signé Plamondon» à travers le Québec en 2019. Puis, en 2020, je vais commencer la tournée «Women». Et, à travers tout ça, je passe du temps de qualité avec ma fille. Je me considère comme privilégiée: je passe toutes mes journées avec ma petite Charlie. Peu de mamans ont cette chance. Et lorsque je la quitte pour aller donner un show vers 16 h, j’ai une super nounou qui prend soin d’elle, alors je pars chanter le coeur léger.

