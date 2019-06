Cruauté animale: 140 chiens découverts dans une baraque valant des millions en Californie

Un cas de cruauté envers les animaux secoue la ville d’Orange, en Californie, où 140 chiens ont été découverts dans une résidence valant des millions de dollars.

Située dans une communauté fermée, la propriété en question a été investie par les autorités, jeudi. Ce sont principalement des Shih Tzus et des Caniches maltais qui ont été retrouvés dans des conditions telles que les animaux étaient recouverts de leurs propres excréments.

Les autorités ont dû enfiler des masques et des combinaisons de protection pour effectuer leur délicat travail dans cette maison appartenant notamment à un avocat. Son employeur lui avait déjà dit de ne plus se présenter au travail en raison des odeurs qu’il dégageait.

«Il y avait très peu de meubles à l'intérieur de cette résidence, et il y avait des excréments de chien, de l'urine partout, à l'intérieur et sur le sol», a résumé le sergent Phil McMullen en entrevue avec KCBS-TV.

«Cela semblait invivable, a-t-il ajouté. L'odeur était insupportable pour moi. Je suis surpris de voir comment les gens peuvent vivre dans cette situation.»

Les propriétaires des lieux ont reçu une citation à comparaître pour des chefs de cruauté envers les animaux. L’enquête se poursuit, alors il n’est pas exclu que d’autres accusations alourdissent leur dossier.

Quant aux animaux, ils ont été récupérés et acheminés au Orange County Animal Care, où ils ont été pris en charge. Ce centre avait de la disponibilité pour accueillir tous ces chiens parce qu’il avait procédé à 170 adoptions dans la semaine précédente. Toutefois, avec les 140 chiens à nettoyer, à soigner et à rééduquer, les employés sont fort occupés et le refuge est au maximum de sa capacité. Les animaux seront mis en adoption dès que leur condition le permettra.