Il tire malencontreusement sur une femme pendant qu’ils font l'amour

Il y a des ébats plus doux et agréables que ceux-ci: un homme de la Floride est accusé d'avoir tiré et tué la femme avec laquelle il était en train d’avoir des rapports sexuels.

Andrew Shinault, 23 ans, a abattu une femme de 20 ans avec une arme de poing en début d’après-midi, dimanche dernier, selon Fox News.

L’homme est accusé d’homicide involontaire depuis vendredi, ce qui pourrait lui valoir une très longue peine de réclusion. Le drame s’est produit à la résidence de Shinault, à Valrico, en banlieue de Tampa, a indiqué le média américain.

La femme est décédée à l’hôpital et son identité n’a pas été révélée.

Quant à Shinault, il demeure détenu à la prison d'Orient Road. S’il veut retourner à la maison dans l’attente de son procès, il devra réunir une somme de 50 000 $.