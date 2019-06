«J'ai tiré ma révérence en humour» - Marie-Lise Pilote

Marie-Lise Pilote a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Après une important carrière à titre d’humoriste et d’animatrice de shows de déco, cette bricoleuse dans l’âme a lancé une ligne de vêtements et d’accessoires pour les femmes oeuvrant dans des métiers non traditionnels. Avec ses 10 ans d’existence, Pilote & filles est devenue une véritable référence dans le domaine!

Marie-Lise, outre votre ligne Pilote & filles, avez-vous des engagements professionnels?

Non. En ce qui a trait à l’humour, j’ai tiré ma révérence. Je suis passée à une autre vie. Quand on n’est plus bien, il ne faut pas s’accrocher. Quand j’ai fait mon dernier spectacle, ça m’a confirmé que j’étais rendue ailleurs et que j’avais envie d’autre chose. Je pense que ç’a été une bonne chose pour moi, car je n’ai pas de regrets. Je suis allée au bout de l’aventure. L’humour pour moi, c’est terminé. Quand j’ai présenté mon dernier spectacle, j’ai compris que, même si j’avais beaucoup aimé la tournée, ce n’était vraiment plus le cas. Je voulais souper avec mon chum, me lever tôt le matin. J’ai compris à quel point j’aime vivre le jour.

Vous avez quand même réussi ce passage de l’humour aux affaires...

Oui. Avec Pilote & filles, ça va bien. J’ai commencé ma carrière en humour à 18 ans. J’avais l’impression d’avoir toujours été connue. Les gens me reconnaissaient. Quand j’ai arrêté de faire de l’humour, j’ai quand même vécu un deuil. Je voyais à la télé des gens avec lesquels j’avais travaillé, et moi, je n’étais plus là... Comme on ne me voyait plus, certains disaient que je ne faisais plus rien de ma vie. Pourtant, ce n’est pas parce qu’on n’est pas à la télé qu’on ne fait rien!

Et vous semblez avoir fait votre deuil.

Oui, maintenant, j’ai l’impression qu’il est terminé. Il m’arrive d’accepter des invitations pour retourner dans le métier, et j’y prends plaisir. J’ai tourné dans «Menteur», d’Émile Gaudreault. Ç’a été un réel plaisir! Émile et moi avons fait partie du Groupe sanguin. Il a aussi fait la mise en scène de mes deux premiers shows. C’est un ami. Il est comme un frère. J’ai aussi fait la mise en scène d’une conférencière, Lyne Tremblay, une athlète paralympique. C’est une femme extraordinaire!

Entre-temps, vous êtes devenue une véritable femme d’affaires.

J’ai de la difficulté à assumer ce mot. Pourtant, j’ai réalisé que j’ai toujours eu un penchant pour les affaires. Quand on présente un spectacle, on le coproduit. Avec les shows «Femmes ensemble», Janie (Duquette) et moi produisions nous-mêmes les spectacles. C’est aussi ça, être en affaires. J’ai eu des compagnies, des immeubles... J’ai donc toujours eu un pied dans le domaine.

Avez-vous eu un modèle, un père entrepreneur peut-être?

Non. Mon père est mort lorsque j’avais 13 ans... Chez nous, je suis la seule qui est devenue entrepreneure. Dans Pilote & filles, je ne suis pas seule, j’ai des associés. La marque m’appartient, mais l’entreprise Paragone, qui est détenue par les frères Claude et Philippe Bernadet, s’occupe de la fabrication de la collection.

Travaillez-vous en équipe?

Oui, l’équipe de création est composée de filles, et j’adore ça. Nous discutons des besoins et nous élaborons les produits en conséquence. C’est valorisant, car nous sentons que nous répondons aux besoins des femmes travaillant dans des métiers non conventionnels. Nous faisons des vêtements pour qu’elles se sentent belles et bien dans au travail. Ça donne de l’assurance; et de l’assurance, ça en prend quand on travaille dans ces métiers. Grâce à leurs commentaires, la collection évolue.

Aviez-vous rêvé de réaliser tout ce que vous avez accompli en 10 ans avec votre entreprise?

Je ne veux pas m’attribuer tout le mérite, car les frères Bernadet ont pris plus de risques que moi. En même temps, nous savions que ça allait marcher, car personne ne répondait à cette demande. Nous avons choisi d’avancer lentement, mais sûrement. Je n’avais pas d’objectif précis; je suis plutôt de nature instinctive. Par exemple, pour percer aux États-Unis, il faut faire les choses intelligemment. Il n’est pas question de faire connaître la marque sans pouvoir répondre à la demande... Il faut de la planification.

Est-ce un de vos projets?

Oui, nous aimerions percer le marché là-bas et occuper plus de place dans celui du Canada, mais nous sommes prudents, et ça me convient. Nous avons choisi de ne pas ouvrir de boutiques, mais de travailler avec des détaillants qui offrent nos produits. Nous avons mis l’accent sur les boutiques web qui nous appartiennent, à Daniel (Harvey) et à moi. Pour notre 10e anniversaire, j’avais surtout envie de dire que ça allait bien. Plusieurs femmes d’affaires ont eu des problèmes ces derniers temps. Je trouvais important qu’on mette en lumière celles pour qui ça va bien. Je ne voulais pas que les jeunes femmes pensent uniquement que c’est difficile.

En êtes-vous à l’étape où vous inspirez les femmes?

Avec Pilote & filles, je reçois beaucoup de remerciements de jeunes femmes. En humour aussi, il m’est arrivé d’entendre plusieurs me dire que je les avais inspirées, que j’avais été un modèle pour elles. J’espère avoir inspiré des jeunes filles. Je me sens utile avec Pilote & filles, comme je me suis sentie utile à l’époque où je faisais rire les gens. Je sentais que je faisais du bien. J’ai besoin de me sentir utile dans la société. Ça me valorise. Notre mission, c’est de légitimer la place des femmes dans les milieux non traditionnels. J’ai vécu longtemps dans des milieux d’hommes. Je comprends les électriciennes, les plombières, etc. J’avais envie d’aller à leur rencontre avec la tournée «Femmes en action». Jusqu’à présent, nous avons habillé 550 000 femmes en 10 ans.

Votre amoureux est votre associé. Diriez-vous que vos forces se conjuguent?

Absolument. Nous nous sommes connus au travail. Il était mon producteur lorsque j’animais «Ma maison Rona». Daniel a pris sa retraite et il est le retraité le plus heureux que je connaisse! Il était prêt à passer à autre chose. Il a toujours été très actif et il l’est resté. Il travaille pour la boutique web et il est aussi branché que ma nièce de 14 ans. Il est à l’affût, il suit des cours à l’université, il fait partie de plusieurs conseils d’administration.

En dehors de vos obligations, qu’est-ce qui vous occupe?

Je prends le temps de vivre. Daniel et moi, nous voyageons beaucoup. J’ai toujours aimé créer de mes mains. Je passerai l’été à la campagne. Je compte peindre et jardiner. Ça me ramène au moment présent. Ce sont des activités qui font du bien à l’âme...

On s’informe sur les dates de sa tournée «Femmes en action» ou on visite la boutique sur le site web piloteetfilles.com.

On pourra voir Marie-Lise au cinéma dans «Menteur» en salle dès juillet.