«Je veux briser mon image de gars parfait» - Olivier Dion

Il en a parcouru du chemin depuis son passage à «Star Académie» en 2012! Fort de ses expériences tant au Québec qu’en France, le chanteur présente ces jours-ci son nouvel album, entièrement en anglais. C’est un Olivier Dion plus mature qui a discuté avec nous de ses nouvelles chansons, de la popularité et de son célibat.

Olivier, en quelques mots, comment décrirais-tu «Exposed»?

Je rêve de faire cet album depuis longtemps et ça m’a pris du temps avant d’y arriver. C’est l’aboutissement du travail et des sacrifices des dernières années, et tout ça m’amène à avoir enfin un album qui me représente et qui me plaît en matière de musicalité, de production, de contenu.

Que peut-on dire des chansons de ce disque?

C’était important pour moi d’arriver avec un disque dans l’air du temps, de faire des chansons que j’allais avoir envie de présenter sur scène. Dans les textes, j’avais envie d’histoires que j’avais vécues. Évidemment, je parle d’histoires d’amour et de chagrins d’amour. Je parle aussi d’expériences vécues lors de mes voyages. Je dirais que chacune des pièces est liée à quelque chose qui m’a touché de près. La chanson «Feels Right», par exemple, parle d’un amour impossible. «Souvent j’ai peur» traite de mon insécurité et de mes doutes face à ce métier et à ma vie qui peut parfois être bien excitante, mais parfois bien spéciale à gérer.

Lorsque tu dis que ta vie est parfois spéciale à gérer, à quoi fais-tu référence?

Des fois, j’ai l’impression que ça va vite. Dernièrement, je revenais de voyage et j’avais les blues. Je vis beaucoup de hauts avec ce métier, mais qui sont suivis de bas. Je suis loin de me plaindre, mais ça fait partie de ma réalité et je dois trouver des façons de mieux gérer les deux. C’est un métier qui n’est pas du tout sécurisant. Je n’ai aucune idée d’où je serai dans six mois, et c’est ainsi depuis deux ans. Ça amène son lot de questionnements et de doutes. Je tente de toujours regarder vers l’avant et de rester positif, mais parfois on est rattrapé par tout ça.

As-tu songé à faire autre chose un jour?

Oui, je me suis remis en question, c’est certain. Des fois, j’ai l’impression que je m’en mets beaucoup sur les épaules. Je veux toujours me sortir de ma zone de confort et ça fait en sorte que je vois chaque nouveau projet comme le plus gros projet de ma vie. Quand j’ai été la tête d’affiche des «3 mousquetaires» en France, le plus gros spectacle produit cette année-là, c’était beaucoup.

Tu t’es rendu à la finale de «Danse avec les stars», en France. Comment as-tu vécu l’expérience?

Devoir ¨performer¨ avec un degré de difficulté de plus en plus grand chaque semaine tout en n’étant pas danseur professionnel, c’était beaucoup de pression. Des fois, je me demande pourquoi je me mets dans de telles situations! Ç’a été une belle expérience, mais c’était épuisant et angoissant. À un moment donné, je me suis demandé si je n’avais pas besoin d’une pause. Mais en même temps, j’aime tellement ce métier! L’adrénaline qu’il m’apporte me fait ¨triper¨. Je dois juste apprendre à doser.

Est-ce que tu vas faire les choses différemment à l’avenir?

Disons que je suis en apprentissage. Par exemple, pour mon lancement à Montréal, j’ai invité tellement de gens qui sont importants pour moi qu’encore une fois je me suis mis une énorme pression sur les épaules.

Pourquoi le titre «Exposed»?

Parce que j’ai envie de m’exposer de plus en plus, d’être moi-même, d’être transparent. Je pense que, dans les dernières années, j’ai eu un peu de difficulté à le faire. J’ai toujours été un peu pudique devant les caméras ou en entrevue, et j’offrais souvent des réponses un peu formatées pour avoir l’air du bon garçon parfait. J’ai envie d’être plus naturel, plus «moi». La chanson «Exposed», c’est un peu moi qui me parle à moi-même.

Quel a été l’élément déclencheur de ton envie de briser cette image du petit gars parfait?

C’est en voyant d’autres artistes que j’aime beaucoup en entrevue et dans leur façon d’être. Aussi, je pense que j’en ai eu marre d’essayer de toujours plaire à tout le monde. Le regard des autres pèse sur moi depuis que je suis jeune. En vieillissant, je me rends compte que je peux être moi-même. Je ne suis pas un gars parfait; j’ai envie de briser cette image.

Autant au Québec qu’en France, tu as des fans fidèles qui attendent impatiemment ton album. Comment vis-tu avec cette popularité?

Ça me surprend de voir des fans aussi fidèles, parce que ça fait si longtemps que je n’ai pas présenté d’album. Même que je n’ai pratiquement rien fait sur le plan musical depuis «Les 3 mousquetaires». Mais mon public est toujours là quand même et ça me touche.

Tu m’as déjà dit que tu étais parfois un peu tanné de ta belle gueule et que tu avais envie d’être pris plus au sérieux en tant qu’artiste. Est-ce que tu y arrives?

C’est certain que je me suis demandé si mes fans sur les réseaux sociaux étaient là pour ma musique ou pour ma belle gueule. Mais je me suis aussi rendu compte que c’était principalement une question de confiance en moi. C’est certain que ça peut paraître bizarre pour certains, mais à un moment on me parlait avant tout de mes attributs physiques et ça me dérangeait. Même moi, à un certain moment, je remettais mon talent en question. Mais depuis les deux dernières années, je vois les choses différemment. Ce disque que j’ai fait, le travail en studio avec des grands de l’industrie, ça m’a confirmé que j’avais ma place dans ce milieu.

En écoutant l’album, on a l’impression de découvrir un Olivier plus mature. Est-ce le cas?

Oui, je voulais arriver avec quelque chose de beaucoup plus mûr, qui soit à l’image de l’homme que je suis devenu. J’ai 27 ans et j’ai envie d’assumer ça. J’ai envie d’écrire et de parler sans me poser de questions.

T’es-tu beaucoup promené pour créer ce disque?

Oui. Il a été principalement produit à Los Angeles et à Londres. J’ai aussi enregistré des voix à Montréal et à Paris. J’ai beaucoup voyagé et j’ai rencontré des producteurs incroyables, dont certains qui ont travaillé avec Amy Winehouse, et c’est là que j’ai compris que tout était possible pour moi. Après avoir travaillé avec eux , je suis sorti fou raide du studio et tellement content de ce que je venais d’enregistrer!

Tu as vécu dans tes valises ces dernières années. Est-ce que ç’a été difficile d’être loin de tes proches?

J’aime beaucoup voyager, mais il y a eu un moment plus pénible lorsque je suis revenu de France, en 2017. J’ai vécu une espèce de période de flottement lors de laquelle je n’avais plus d’appartement nulle part. Je dormais chez des amis ou chez mes parents. Ç’a été très difficile et j’avais besoin d’un pied-à-terre quelque part. Aujourd’hui, j’ai un appartement à Montréal, ça va bien et je suis heureux. J’ai besoin d’être près des miens.

En conclusion, as-tu quelqu’un dans ta vie?

Non. Je suis célibataire depuis quelque temps. Il faut croire que je n’ai pas encore trouvé la bonne personne, et c’est correct. Quand ça arrivera, ça arrivera. J’ai eu une vie tellement mouvementée depuis deux ans qu’il n’y avait pas beaucoup de place pour l’amour. J’ai vécu une relation à distance avec une fille, mais ce n’était pas l’idéal. Mais je vis bien avec le célibat.

À quoi ressembleront tes prochaines semaines?

Je pars bientôt pour la France pour presque deux mois afin de faire de la promotion. J’ai quelques spectacles organisés par des radios. Il n’y a rien de prévu pour le moment au Québec. Une tournée est dans l’air, mais tout reste à confirmer. Ce qui est certain, c’est que j’aimerais faire des spectacles ici bientôt.