«Je vis une autre vie» - Yvon Deschamps

Yvon Deschamps fêtera bientôt ses 10 ans de retraite du monde du spectacle. Père spirituel de tous les humoristes québécois, il continue d'être actif, notamment en défendant des causes qui lui tiennent à cœur. De plus, le retraité et sa conjointe, Judi Richards, célèbrent leur 50e anniversaire de vie commune et leurs 48 ans de mariage.

Yvon Deschamps a fait son dernier monologue sur scène en 2007, dans le cadre du Festival Juste pour rire, avant d’annoncer, quelques années plus tard, qu’il mettait un terme définitif à sa carrière d’humoriste. Près de 10 ans plus tard, il affirme que c’était la meilleure décision qu’il pouvait prendre.

«Je vous avoue que je ne me rappelle même plus comment c’était quand je travaillais. (rires) C’est merveilleux l’idée de réellement couper les ponts et de vivre une autre vie. Sinon, je serais pris entre le stress de faire un spectacle de temps en temps, d’écrire quelque chose de nouveau en me demandant si le monde va aimer ça... Je ne suis plus capable. Arrêter complètement était la chose à faire. Je me suis dit que j’avais fait ma carrière. On passe à autre chose.»

Contrairement à lui, son épouse, Judi Richards, poursuit ses activités professionnelles. «On a 14 ans de différence, alors c’est normal que je continue. Il a travaillé 14 ans de plus que moi! Je fais quand même beaucoup moins de choses. Dernièrement, j’ai enregistré un disque avec mes filles. On va aussi faire des spectacles de Noël pour une troisième année d’affilée à la fin de l’année... On vit tout ça ensemble, mais il y a beaucoup de travail derrière ces petits spectacles.»

Le couple célèbre également plusieurs anniversaires importants. Judi et Yvon se sont rencontrés en 1967, avant d’emménager ensemble en 1969 et de se marier en 1971. «Ça fait 48 ans qu’on est mariés et 50 ans qu’on vit ensemble. Et je vous dirais que, depuis Noël, ça va très bien!», explique Yvon avec son sens de la formule légendaire.

Implication philanthropique

Yvon Deschamps et Judi Richards s’impliquent depuis de nombreuses années dans différentes causes philanthropiques avec la volonté de vraiment changer les choses dans le quotidien des gens défavorisés.

«Dans ma vie, on m’a sollicité pour toutes les causes: le coeur, les reins, le foie, les petits déjeuners, Oxfam, ça n’arrêtait jamais, énumère l’ancien humoriste. Toutes les causes sont bonnes. Quand on m’appelle, je regarde mon agenda et, si ça marche, je dis oui.»

Ainsi, depuis près de 30 ans, Yvon Deschamps s’implique auprès de l’Association sportive et communautaire du Centre-Sud (ASCCS). «À l’origine, le président de l’association m’avait appelé pour une petite campagne de collecte de fonds. J’ai accepté, mais comme je suis une personne très fidèle, j’y suis encore. Quand j’arrive quelque part, j’y reste. Alors, j’ai embrassé cette cause, et c’est fabuleux de voir ce que le centre fait pour les jeunes!»

Implanté dans le quartier Centre-Sud, un des plus défavorisés de Montréal, le centre de l’ASCCS propose aux jeunes, aux familles et aux aînés une foule d’activités sportives, récréatives, culturelles, éducatives et environnementales.

«C’est intéressant de donner des outils aux jeunes pour qu’ils s’épanouissent, indique Judi Richards. À un moment donné, ils vont trouver une passion. Parmi les 180 services proposés, ils devraient pouvoir trouver quelque chose qui les intéresse. Et c’est aussi comme une seconde maison pour eux.»

En effet, le centre est un point d’ancrage pour les jeunes qui peuvent parfois vivre des difficultés dans leur famille.

«Il y a environ 5400 jeunes qui passent par le centre chaque jour. Et 70 % des jeunes du quartier fréquentent le centre, mentionne Yvon Deschamps. Il y a une piscine magnifique et une immense bibliothèque. En ce moment, on veut réussir à finir la cuisine, qui n’a actuellement pas de fenêtres. Les jeunes s’intéressent à la cuisine. Et on fera aussi un potager sur le toit où ils pourront faire pousser des légumes.»

Proche des jeunes, qui ne savent pas toujours ce que représente Yvon Deschamps pour le Québec, l’ex-humoriste aime aller régulièrement à leur rencontre en visitant les installations du Centre.

«C’est merveilleux! Ils nous apportent de la joie et de l’émerveillement. On organise des événements de collectes de fonds pour qu’ils soient heureux, qu’ils aient des choses à faire et qu’ils sentent qu’ils ont accès à toutes les possibilités que le monde peut leur offrir. Quand on les voit avec leurs grands yeux, qu’ils sont aimés et resplendissants, ça fait énormément plaisir.»

Grande humilité

S’ils s’impliquent dans différentes causes (l’ASCCS, le Chaînon, Oxfam...) depuis longtemps, Judi Richards et Yvon Deschamps le font avec une grande humilité, sans vouloir se mettre en scène ou faire parler d’eux. Début mai, ils ont néanmoins reçu le prix Catherine Variety Sheridan, remis par l’organisation Variety - The Children’s Charity International.

«Entre nous, on était un peu gênés de recevoir ce prix, a révélé Judi. On aime les bénévoles et on est nous-mêmes des bénévoles. Lorsqu’on a participé à la campagne du CHUM il y a quelques années, on s’est liés d’amitié avec une dame. Un jour, elle nous a appelés pour nous dire qu’elle n’était plus au CHUM, mais qu’elle faisait partie de l’organisation Variety Québec. Ce sont des personnes qui viennent de partout dans le monde et qui récompensent des gens qui oeuvrent dans la société. C’était une manière de lui donner un coup de main, mais on y est allés à reculons, parce qu’on n’aime pas recevoir des honneurs comme ça. Mais on a rencontré des gens merveilleux qui viennent de partout dans le monde.»

Peu de gens le savent, mais Yvon Deschamps a consacré une partie de sa fortune à faire du bien autour de lui. «Au départ, c’était une fondation privée qui portait le nom Yvon Deschamps. On a juste dépensé tout l’argent qu’Yvon avait en trop et qu’il ne voulait pas garder.»

Le principal intéressé nous rassure toutefois: «On en a gardé un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais j’en ai fait encore par la suite...»

Aujourd’hui, ils travaillent pour la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui récolte des fonds pour le Centre. «On est devenu des ¨quêteux¨ professionnels pour nos causes, résume Judi. On essaie toujours de ramasser le plus d’argent possible en sollicitant des partenaires.»

Une soirée profitable

Lors du souper-spectacle au bénéfice de la Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud, qui s’est tenu le 15 mai, Yvon Deschamps et Judi Richards ont récolté 100 000 $ au profit des programmes jeunesse de l’ASCCS.

Les invités ont pu assister aux prestations de Mario Jean, Philippe Laprise, Adib Alkhalidey et Laurent Paquin.

Coprésident d’honneur de cette soirée, Michel Cantin, vice-président chez Desjardins, a également annoncé un don de 500 000 $ pour la campagne majeure de financement de la fondation.