Les Bruins reprennent les devants face aux Blues

Les Bruins de Boston ont inscrit quatre buts en avantage numérique, samedi soir, à St. Louis, où ils l’ont emporté 7 à 2 face aux Blues dans le troisième match de la finale de la Coupe Stanley.

Grâce à ce gain, la troupe de Bruce Cassidy est de retour aux commandes de la série, qu’elle mène 2-1.

Patrice Bergeron (trois points) et Torey Krug (quatre points) ont été les bougies d’allumage pour les Bruins dans ce match.

D’ailleurs, c’est Bergeron qui a lancé le bal en première période en faisant dévier un tir de la pointe de Krug. Il s’agissait d’un 100e point en carrière en séries éliminatoires pour l’attaquant québécois.

Alors que les siens étaient déjà en avance 3 à 0, David Pastrnak a poursuivi le travail en touchant la cible au début du deuxième vingt sur le jeu de puissance.

Krug a également profité de l’attaque massive pour enfiler son deuxième but des séries et pour chasser Jordan Binnington du match en milieu de deuxième période. Marcus Johansson a marqué le quatrième but des Bruins avec l’avantage d’un homme, au troisième tiers.

Un premier vingt qui ne pardonne pas

La première période a été fatale aux Blues qui ont concédé trois buts à l’adversaire. Deux buts rapides des visiteurs en fin d’engagement ont fait très mal à l’équipe locale.

Charlie Coyle a d’abord doublé l’avance des siens en complétant un jeu qu’il avait lui-même préparé. Puis avec huit secondes à faire à la période, Sean Kuraly a surpris Binnington d’un tir des poignets.

Binnington a alloué cinq buts sur 19 lancers. En relève, Jake Allen a fait face à quatre tirs. Il n’a cédé que devant Johansson. Noel Acciari a quant à lui marqué en fin de match dans un filet désert.

De son côté Tuukka Rask a réalisé 27 arrêts. Ivan Barbashev et Colton Parayko ont été les seuls joueurs des Blues à le déjouer.

Les Blues tenteront de se racheter lundi, lors du quatrième match de la finale, qui sera également disputé à St. Louis.