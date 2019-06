«Les films qui me marquent sont ceux qui me touchent» – Amélie Lambert-Bouchard

Devenue productrice après des études en interprétation théâtre, en histoire de l’art et en animation culturelle, Amélie Lambert-Bouchard officie aux Productions du Rapide-Blanc. Le documentaire «HAK_MTL», son nouveau projet, est actuellement en salle. Elle nous fait pénétrer dans son univers cinéma...

Amélie, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

Quand j’étais très jeune, nous allions au ciné-parc en famille. J’habitais le Saguenay et nous allions au ciné-parc de Chicoutimi, nous arrivions plus tôt pour avoir de bonnes places et nous allions acheter du pop-corn et des hot-dogs. Nous allions aussi jouer et nous balancer avant le film. C’est ça ma première expérience de cinéma. Mais je ne me souviens pas des films que j’allais voir à cette époque, je sais que c’étaient des productions pour enfants, comme «Le livre de la jungle», etc. Ce qui me reste surtout, c’est le souvenir des sorties en famille.

Votre premier film marquant?

Il m’a marqué dans le sens où j’y pense encore aujourd’hui. Il s’agit de «Over my Dead Body», un documentaire de Brigitte Poupart. Elle suit Dave St-Pierre, atteint de fibrose kystique. Je l’ai vu, de mémoire, au cinéma Ex-Centris en 2012 et j’ai été marquée par le projet. Elle utilise la respiration et le bruit, on découvre aussi le portrait de cette personne. Les films qui me marquent sont ceux qui me touchent. Au cégep, j’étudiais en interprétation théâtrale auquel participait une étudiante atteinte de fibrose kystique. Je crois que c’est pour cette raison que le documentaire de Brigitte Poupart m’a marquée. [...] Pour moi, ce qui est important dans un documentaire, c’est qu’il raconte une histoire réelle qui nous pousse à nous questionner en tant que personne. La force d’un bon documentaire, c’est qu’il nous fasse voyager, qu’il nous fasse vivre une expérience.

Un film qui vous a fait «triper»?

C’est quand j’étais au cégep que j’ai commencé à «triper» sur les fictions. Je peux dire que j’ai des «kicks» pour tous les films de science-fiction de Christopher Nolan au grand écran, qu’on pense à «Origine» ou «Interstellaire». Sur grand écran, je trouve ça «wow»! C’est à voir dans une salle de cinéma!

La trame sonore qui a bercé votre adolescence?

Pendant mon adolescence, c’était vraiment les trames sonores des films hollywoodiens: «Gladiateur» de Ridley Scott avec Russell Crowe, «Le seigneur des anneaux», «Pirates des Caraïbes»... Les gros films de l’époque!

Le film que tout le monde devrait avoir vu?

«Une femme en guerre» de Benedikt Erlingsson. Je l’ai vu au Festival du nouveau cinéma il y a quelques mois [le long métrage est sorti au Québec le 29 mars, il sera disponible en vidéo sur demande dès le 4 juin, NDLR]. C’est l’histoire d’une femme forte, déterminée, qui a une réflexion sur l’environnement. C’est une héroïne en soi.

Si tout était possible, quelle œuvre auriez-vous aimé produire?

«Chien de garde». J’aime vraiment l’intensité de Sophie Dupuis, l’auteure et réalisatrice. J’ai vu le film en salle, puis de nouveau lors d’une activité de réalisatrices à laquelle elle avait participé en le présentant. Elle expliquait sa démarche, la manière dont elle travaillait avec ses acteurs, elle est à leur écoute et possède une grande ouverture. J’aurais vraiment aimé produire «Chien de garde»!