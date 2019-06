Martin Petit: de l'indignation à l'action

De l’indignation de «l’affaire Rozon», Martin Petit et sa gang d’humoristes ont fait naître l’an dernier le Grand Montréal Comique. Ce festival à but non lucratif, dont les profits retournent aux victimes d’abus, est une grande fierté pour le père de famille. Il souhaite qu’on n’oublie jamais les raisons de sa création afin que personne ne répète les erreurs du passé.

Martin, dans quel état d’esprit êtes-vous à quelques semaines de la deuxième édition du Grand Montréal Comique?

Je suis toujours surpris de parler de la deuxième édition, parce que cet organisme sans but lucratif a été fondé il y a seulement 16 mois! D’habitude, c’est le temps de réflexion que ça peut prendre avant de fonder une compagnie. Nous, nous avons lancé le projet après une réflexion de 16 minutes!

Quelle a été la base de votre réflexion?

Je crois que lorsque nous vivons un traumatisme important dans un milieu donné, comme celui que Gilbert Rozon a fait subir à celui de l’humour, il est primordial d’y répondre collectivement. Nous étions plusieurs humoristes à être incapables de faire comme si rien ne s’était passé. Nous trouvions ça irrespectueux et irresponsable envers les victimes. Les agressions qui ont eu lieu se sont déroulées tandis que nous nous produisions sur scène, pendant que nos carrières montaient. C’est à nous de veiller à ce que ça ne se reproduise plus.

Comment le festival du Grand Montréal Comique agit-il toujours comme riposte à cette situation?

D’abord, en n’occultant pas ce qui s’est passé dans l’affaire Rozon. La lutte contre le phénomène de l’agression sexuelle n’est pas une cause facile à défendre, mais elle est nécessaire. Pour que ça cesse, il faut se demander comment nous avons pu donner autant de pouvoir à des gens sans les remettre en question.

Est-ce que la trahison est encore vive pour vous?

Bien sûr, les Québécois sont fiers de leur industrie de l’humour, et c’est comme si elle avait été complètement ravagée. Les beaux souvenirs n’en sont plus. Avec le Grand Montréal Comique, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour en créer de nouveaux. Nous le faisons, entre autres, en allant vers les gens. Plusieurs spectacles de la programmation sont des événements de proximité. le fait d’entretenir un contact privilégié avec le public me fait du bien, ainsi qu’aux autres humoristes.

Un an et demi après le scandale, êtes-vous fier de ce que vous avez accompli?

C’est beaucoup de travail, je ne compte pas mes heures, mais je crois que je laisse un bon exemple à mes fils. Quand ils auront l’occasion de s’impliquer pour améliorer la société, je pourrai leur parler de ce que nous avons accompli avec le Grand Montréal Comique. C’est beau de s’indigner de quelque chose un lundi matin, mais que feras-tu le reste de ta semaine... Il faut que les bottines suivent les babines!

Cet automne, vous présenterez un spectacle neuf ans après la création de votre dernier one man show, «Le micro de feu». Votre rapport à la tournée a-t-il beaucoup changé depuis?

La vie familiale a sans aucun doute changé mon rapport à la tournée. Je suis en train de concevoir mon décor, et ma principale préoccupation en ce moment est de savoir s’il se démonte rapidement parce que ça peut faire la différence entre la possibilité de rentrer à la maison le soir ou le fait de devoir coucher à l’hôtel. Je n’aurais pas pensé à ça auparavant.

Votre pause de la scène a dû être bénéfique pour votre famille...

Oui, pendant les cinq années qu’ont duré «Les pêcheurs», j’ai pu suivre à la lettre le calendrier scolaire de mes gars. Ma journée débutait après leur départ pour l’école. Maintenant qu’ils ont 9 et 11 ans, ils comprennent mieux que papa soit en tournée les fins de semaine. De toute façon, je ne crois pas qu’ils aient vraiment envie de passer leurs vendredis soir avec moi. Ils partent une partie de «Fortnite» à mon départ, j’ai le temps de donner mon spectacle, et ils la terminent à mon retour. Ni vu ni connu. (rires)

Diriez-vous que votre écriture a beaucoup changé?

Je me suis mis une pression immense pour l’écriture du «Micro de feu». J’avais alors un an pour écrire le spectacle, mais j’ai consacré six mois à la création du scénario de «Starbuck»! Ça n’avait pas de sens d’avoir seulement six mois pour inventer un spectacle, avec deux jeunes enfants à la maison. Je me suis promis de ne plus vivre ça!

Comment avez-vous procédé, cette fois?

Le spectacle s’est créé de façon très organique, un monologue à la fois. Pour chaque numéro, je me suis présenté au Bordel Comédie Club. En début de rodage, celui qui s’occupe de l’ordre des humoristes me mettait en début de soirée et plus mon numéro se peaufinait, plus j’arrivais tard sur scène. Quand j’étais le dernier au micro, je comprenais que mon matériel était assez bon pour faire partie du show!

Le Grand Montréal Comique se déroulera du 22 juin au 7 juillet. Les infos au grandmtlcomique.com.