Réseau 5G: Trump demande à Londres d'être «très prudente» quant à Huawei

Le président américain Donald Trump a demandé à la Grande-Bretagne d'être «très prudente» quant à l'implication du chinois Huawei dans le développement du réseau 5G sur son territoire, dans une interview publiée samedi, à la veille de sa visite d'État à Londres.

Interrogé sur des informations selon lesquelles la Grande-Bretagne compte réserver à Huawei un rôle limité dans ce projet, Trump a déclaré au Sunday Times: «Vous avez d'autres alternatives et nous devons être très prudents d'un point de vue de la sécurité nationale.»

Et d'ajouter: «Vous savez que nous avons une très importante réunion d'un groupe de (services de) renseignements, que nous travaillons très étroitement avec votre pays, et donc vous devez être très prudents.»

Les États-Unis estiment que le géant chinois des télécoms et «trop proche» du gouvernement chinois et qu'il est donc difficile de faire confiance à une entreprise au coeur d'une guerre commerciale entre Pékin et Washington. Ils tentent donc de convaincre leurs alliés occidentaux d'exclure l'équipementier chinois du déploiement de la 5G sur leur sol.

Le gouvernement de la première ministre Theresa May -- qui démissionnera le 7 juin après avoir échoué à mettre en oeuvre le Brexit -- a souligné qu'aucune décision n'a encore été arrêtée quant à l'implication de Huawei dans le développement du réseau 5G en Grande-Bretagne.

Le président Trump se rend du 3 au 5 juin au Royaume-Uni, pour une visite d'État lors de laquelle il sera l'invité de la reine Elizabeth II et rencontrera également Theresa May.

Il assistera aussi à une cérémonie à Portsmouth, dans le sud de l'Angleterre, pour le 75e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944, avant de se rendre en Normandie, en France, pour une autre cérémonie commémorative.