«The Invisibles»: se cacher pour survivre

En 1941, à Berlin, alors que les nazis commencent à envoyer les juifs vers les camps de concentration, certains se cachent.

Ainsi que l’indique le réalisateur Claus Rafle dès le début de «The Invisibles», des 160 000 juifs que compte Berlin en octobre 1941, 7000 décident de se cacher après que le régime nazi ait annoncé vouloir les déporter à l’Est. De ce nombre, il en restera environ 1700 à la fin du conflit. Le cinéaste interviewe quatre d’entre eux.

Claus Rafle a choisi de mêler entrevues et documents d’époque à des scènes jouées par des acteurs, probablement pour permettre aux jeunes spectateurs de mieux adhérer au sujet. Cette décision, qui déconcerte d’abord le cinéphile plus habitué aux documentaires historiques traditionnels, s’avère intéressante parce qu’elle confère rapidement à «The Invisibles» un élément d’urgence et de danger.

Car la vie clandestine des quatre survivants – Cioma Schonhaus (Max Mauff), Eugen Friede (Aaron Altaras), Ruth Arndt (Ruby O. Fee) et Hanni Levy (Alice Dwyer) –, qui interviennent «en vrai» afin de témoigner et ainsi appuyer les scènes jouées par des acteurs, est faite de mensonges, de méfiance et surtout de solitude. Isolés, chacun dans leurs cachettes respectives, ils n’ont aucune idée du nombre de juifs qui ont, eux aussi, décidé de se terrer.

Ils doivent composer avec la peur de se faire dénoncer, le fait de susciter l’effroi chez les personnes qui les aident et, surtout, le fait d’être constamment à la merci d’une dénonciation et de la curiosité d’Allemands vivant dans un pays totalitaire.

Les scènes les plus puissantes sont, sans conteste, celles dans lesquelles Claus Rafle inclut, en voix hors champ, les commentaires des survivants sur les moments joués. Ainsi, les arrestations, dénonciations ou, au contraire, les mains tendues et l’aide apportée prennent du relief.

Ce ne sont ni les fictions ni les documentaires sur l’Allemagne nazie et la Shoah qui manquent. Là où «The Invisibles» se démarque, c’est qu’il permet – comme «Rébellion» d’Ed Zwick avec Daniel Craig – de découvrir une réalité historique méconnue.

Note: 3,5 sur 5