Un cochon enfermé dans leur voiture par une chaleur accablante

Un petit cochon a été sauvé in extremis d’une mort certaine alors qu’il se trouvait dans une voiture et que la température extérieure affichait autour de 38 degrés Celsius.

L’incident s’est produit lundi après-midi à Jacksonville, en Floride, rapporte CNN.

Une employée d’un centre commercial, où était garé le véhicule, a aperçu le porc dans un état précaire et a immédiatement appelé le service de sécurité rattaché au centre.

«La voiture est immobilisée sans air climatisé et avec les vitres presque complètement fermées, a décrit Miranda Lamendola. Je ne peux même pas passer mon bras tellement l’ouverture est mince.

Selon la jeune femme, les employés à la sécurité n’avaient pas l’autorité pour forcer l’entrée dans la voiture sans obtenir la permission de son propriétaire.

Après avoir attendu 45 minutes et voyant que la situation du pauvre cochon devenait de plus en plus désespérée, Mme Lamendola a décidé d’appeler la police. Dès l’arrivée des policiers, ceux-ci ont brisé une vitre et sorti l’animal, qui était littéralement en train de cuire dans le creux de la banquette arrière.

Un homme de 20 ans et une femme de 19 ans ont été arrêtés relativement à cette affaire et font face à des accusations de négligence envers un animal. Le couple sortait du centre commercial et les policiers ont procédé à leur arrestation alors qu’ils s’approchaient de leur voiture.

Quant au cochon éprouvé, il a été confié aux soins des services de protection des animaux.