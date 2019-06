Après un mois de mai historique, un autre record battu lundi?

Le mois de mai qui vient de se terminer a battu de nombreux records et les prochaines semaines ne semblent pas pointer vers un retour du beau temps. Le météorologue Gilles Brien dresse un portrait de ce qui attend les Québécois quand ils sortiront dehors dans les jours à venir.

«C’est vrai que le mois de mai a été poche, mais il a surtout été poche au point de vue historique avec 25 jours de pluie. On n’a pas connu ça depuis 1974», avoue d’entrée de jeu l’expert.

On a aussi répertorié 16 jours consécutifs avec des averses en mai : une séquence inédite qu’on n’avait pas observée depuis...le 19e siècle, soit 1877!

«Ce qui est quand même étonnant, mais ce qui corrobore les scénarios des changements climatiques, c’est qu’on se retrouve avec des mois de plus en plus pluvieux à partir de mai-juin [...] alors que les régions du nord se réchauffent deux à trois fois plus vite», ajoute Gilles Brien.

D’autres records?

Outre les précipitations il a fait aussi anormalement froid lors des dernières semaines. «C’était un mois tellement froid, qu’il a fait plus chaud à Kujjuuak et Matagami plusieurs journées», explique le météorologue.

Un autre record pourrait d’ailleurs être battu lundi matin à Montréal, alors que les prévisions annoncent un maximum de 11 degrés, du jamais vu depuis 1964.

«L’espoir, on va donc le garder pour la mi-juin», conclut Gilles Brien.

Ce dernier justifie cette prédiction par ce qui passe au sud du Québec, chez nos voisins américains : «on a toutes les conditions propices à du temps violent».

«Pour les prochaines semaines on reste dans une situation très perturbée puisque plusieurs dépressions passent sur le sud du Québec», analyse le météorologue, soulignant la saison des tornades «extraordinaire» qui frappe les États-Unis cette année : où on en a dénombré deux fois plus qu’en 2018.