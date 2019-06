Ils doivent apprendre à composer avec la dystrophie musculaire

Une famille d’accueil vient d’apprendre que le nouveau-né du Nunavut qu’elle héberge depuis 10 mois est atteint de dystrophie musculaire. Et ils vont se battre pour lui offrir le meilleur.

Stéphanie Hébert et Michel Lepage voulaient depuis longtemps devenir une famille d’accueil.

La femme de 40 ans de Longueuil a déjà un garçon de 12 ans d’une union précédente ainsi qu’un garçon de 6 ans avec son mari.

« On désirait accueillir un troisième enfant au sein de notre famille et on voulait qu’il provienne du Nunavut », explique la maman.

« Mon mari et moi voulions donner la chance à un enfant d’avoir une vie meilleure », ajoute-t-elle.

Après avoir entrepris des démarches en avril 2015, ils ont accueilli Matéo dans leur famille en septembre, qui n’avait alors que quatre jours.

La mère a réalisé après deux mois que le nouveau venu dans la famille était différent de ses deux enfants.

« Il avait de la difficulté à se lever la tête et à s’asseoir », raconte-t-elle.

Pendant environ six mois, le bambin a fait plusieurs tests et le diagnostic se dessinait vers la dystrophie musculaire de Duchenne.

Vie hypothéquée

Non seulement l’espérance de vie tourne autour de 30 ans, mais les muscles vont s’affaiblir avec le temps et il devra ensuite se déplacer en fauteuil roulant.

La mauvaise nouvelle est finalement tombée le mois passé.

Malgré le diagnostic, jamais le père et la mère n’ont voulu faire marche arrière et se départir du petit Matéo.

« C’est notre enfant et on l’aime comme les autres », dit sans hésiter le père, qui prenait part pour la première fois à la 22e édition du Défi Gratte-Ciel qui se déroulait samedi matin à la tour Deloitte, à Montréal.

Bien que l’avenir s’annonce difficile pour Matéo, ses parents n’ont pas l’intention de baisser les bras.

« On va l’accompagner pour qu’il ait la meilleure vie possible et on ne veut pas le limiter », conclut le père.

C’est quoi ce défi?

Le Défi Gratte-Ciel est un exploit sportif dans lequel environ 600 pompiers, paramédicaux et personnes du public grimpent à deux reprises les 23 étages de la tour Deloitte, soit 1188 marches. La 22e édition a permis de récolter 330 690 $, dont pourra profiter Dystrophie musculaire Canada.