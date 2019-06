Le Canada suspend les opérations de son ambassade au Venezuela

La ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland a annoncé dimanche que le Canada n’avait d’autre choix que de suspendre temporairement les activités de son ambassade au Venezuela dès maintenant.

Sous le régime du président Nicolas Maduro, les diplomates canadiens ne sont plus en mesure d’obtenir une accréditation diplomatique.

«Alors que le Venezuela sombre de plus en plus dans la dictature et que les Vénézuéliens continuent de souffrir aux mains du régime illégitime de Maduro, le régime a pris des mesures pour limiter la capacité des ambassades étrangères à fonctionner au Venezuela, en particulier celles qui préconisent le rétablissement de la démocratie au Venezuela», a déclaré Mme Freeland.

Le Canada et ses partenaires du Groupe de Lima reconnaissent toujours l'opposant Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela.

Le Canada continue à offrir des services consulaires aux Canadiens au Venezuela par l’intermédiaire de l’ambassade du Canada en Colombie, à Bogotá. Il est recommandé depuis plusieurs mois aux voyageurs canadiens de ne pas se rendre au Venezuela.