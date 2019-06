Le courage de trois sœurs

Une mère de Sainte-Anne-de-Beaupré qui a donné naissance à trois enfants malades estime que la vie lui a malgré tout fait un énorme cadeau puisque ses filles sont pour elle une véritable leçon de courage, de force et de bonheur.

Les jeunes vies de Marjorie, 10 ans, Camille, 9 ans, et Mya, 3 ans, sont déjà semées de nombreuses embûches. Le hasard a voulu que toutes les trois naissent prématurément. Elles en gardent d’importantes limitations.

La cadette est née après 34 semaines avec une délétion du chromosome 16 qui lui cause de multiples ennuis : déficience intellectuelle légère, épilepsie, troubles de la respiration, de la vue, et digestifs entre autres.

«On m’avait dit qu’elle ne pourrait pas dépasser l’âge de 2 ans, puis qu’elle ne pourrait pas marcher, qu’elle ne pourrait pas parler et qu’elle serait toujours gavée, et finalement, elle a déjoué tous ces pronostics-là», explique sa mère, Fanny Leblanc.

La plus vieille fait aussi de l’épilepsie sévère, ce à quoi s’ajoutent un trouble déficitaire de l’attention et d’autres troubles d’apprentissage. Quant à la petite Mya, elle souffre d’une laryngomalacie, d’asthme et d’un trouble de déglutition.

Joie de vivre

Mais lors d’une rencontre avec Le Journal, les trois sœurs inspirent la joie de vivre. À quelques heures du 32e Téléthon – Opération Enfant Soleil, où elles sont ambassadrices pour la région de la Capitale-Nationale, elles ont surtout hâte de voir leurs idoles sur scène.

«On pourra voir les artistes qu’on aime, comme 2Frères», dit l’aînée, Marjorie.

Comment vit-on avec la maladie? «C’est plate, mais je suis capable de m’amuser quand même avec mes amies», partage celle qui termine sa quatrième année du primaire.

Leçon de bonheur

Aux yeux de leur maman, les trois fillettes sont «un exemple de persévérance, de courage, de force». Fanny Leblanc estime que ses enfants donnent une véritable leçon sur le bonheur.

«Les enfants, ça profite du moment présent, ça profite de ce qui passe et ça ne se projette pas dans l’avenir, ce qu’un adulte fait énormément», exprime-t-elle.

C’est d’ailleurs ce qui lui permet, avec son conjoint Patrick, de traverser les défis que posent quotidiennement la maladie et les rendez-vous hebdomadaires à l’hôpital.

«Elles m’ont appris justement à profiter du moment présent et c’est ce qui fait que les beaux moments viennent apaiser les moins beaux moments», dit la mère.

La famille, qui bénéficie depuis dix ans de nombreux équipements financés par Opération Enfant Soleil, encouragera aujourd’hui les gens à donner pour la cause des enfants malades. « Opération Enfant Soleil fait partie intégrante de nos vies. Ça nous aide tant physiquement que psychologiquement », affirme Mme Leblanc.

♦ Le 32e téléthon est diffusé aujourd’hui, de 7 h à 22 h, sur les ondes de TVA.