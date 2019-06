Alliance pour que la Davie construise le nouveau navire

Le chantier maritime Davie, l’Association des fournisseurs du chantier et le maire des Îles-de-la-Madeleine collaboreront pour obtenir le contrat de construction pour un traversier entre Montréal et Cap-aux-Meules, aux Îles-de-la-Madeleine. Arrivé à sa fin de vie utile, le CTMA Vacancier doit être remplacé.

«C'est très porteur pour l'économie du Québec et on souhaite faire partie de la solution, dit Frédérik Boisvert, vice-président Affaires publiques à la Davie. En termes d’emplois, pour environ quatre ou cinq ans, ça représente 400 emplois directs au chantier.»

Le maire des Îles-de-la-Madeleine Jonathan Lapierre s'est entendu dimanche avec le chantier maritime et ses fournisseurs.

«Nous nous sommes parlé et nous partageons les mêmes intérêts. [Nous voulons] une croisière-cargo opérée et propriété des Îles. Davie souhaite une construction. Alors de part et d’autre, nous espérons une décision en notre faveur», déclare Jonathan Lapierre.

L’Association des fournisseurs du chantier Davie se réjouit d’avoir l’appui du maire des Îles-de-la-Madeleine dans ce dossier.

«Dans la chaîne d'approvisionnement, on parle de retombées de près d'un milliard de dollars, donc ce n'est pas rien, affirme Pierre Drapeau, président de l’association. Le prochain navire de la CTMA Vacancier est un gros projet et évidemment, les fournisseurs le veulent depuis longtemps et ils le réclament depuis longtemps.»

Frédérik Boisvert croit que ce contrat consoliderait une relance de Chantier Davie Canada pour les années à venir.

La décision du comité interministériel devait être rendue dimanche au bureau du ministre des Transports. On mentionne que les travaux sont terminés et que les conclusions du rapport seront dévoilées prochainement.

Le 17 janvier dernier, le ministre Bonnardel avait annulé le décret concluant un contrat de service de gré à gré du gouvernement avec Navigation Madeleine, l’organisation responsable du CTMA Vacancier.

Il affirmait alors que le modèle d’affaires proposé par le gouvernement libéral n’avait pas fait l’objet d’études suffisantes. Depuis des mois, Davie et l’Association des fournisseurs font campagne pour obtenir la construction du CTMA Vacancier.