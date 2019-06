Pont-tunnel L.-H.-La Fontaine: Ottawa paiera une partie de la facture

Ottawa épongera une partie de la facture des mégatravaux qui s’amorceront bientôt sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, a appris TVA Nouvelles.

La ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, a confirmé qu’une annonce importante sera faite demain au sujet d’une participation du gouvernement fédéral. Mais la ministre, qui prenait part à une activité de financement aujourd’hui à Saint-Eustache, n’a pas été en mesure de chiffrer le montant de l’aide fédérale. «On le saura demain», s'est-elle bornée à dire.

La facture totale des travaux pourrait dépasser le demi-milliard de dollars.

Capture d'écran TVA Nouvelles

C’est que le pont-tunnel, en service depuis 52 ans, commence à montrer d’importants signes de vieillesse. Annoncés depuis longtemps par Québec, les travaux doivent d’ailleurs débuter très bientôt.

Et ils provoqueront un impact majeur sur la circulation routière, comme des bouchons presque à toute heure du jour. Mais c’est un mal nécessaire, précise Chantal Rouleau.

La ministre rappelle que des mesures d’atténuation seront mises en place dans le but de réduire les impacts du chantier. «Je le dis dès maintenant: j’invite les gens à utiliser le transport collectif»

En prévision du début des travaux, le ministère des Transports avait convoqué les médias, le 2 mai dernier, afin de présenter un plan de mobilité destiné à inciter le plus grand nombre d’automobilistes à se tourner vers les transports collectifs.

Aménagement de stationnements incitatifs, voie réservée aux autobus sur l'autoroute 20, création de nouvelles lignes d’autobus, et peut-être même une navette fluviale entre la Rive-Sud et l’île de Montréal, les solutions envisagées sont à la hauteur du défi d’un chantier de cette ampleur.

Le plus grand au pays

Le projet de réfection est en effet majeur, puisque c’est pratiquement tout l’intérieur du plus grand tunnel sous-marin au Canada, d’une longueur de 1,5 km, qui doit être refait.

Sa construction a été entamée à l’été 1963 et il a été inauguré en mars 1967, quelques jours à peine avant l’ouverture de l’Expo 67.

Le tunnel est emprunté par plus de 120 000 véhicules par jour, dont 15 000 poids lourds. Il s'agit de la traversée la plus utilisée pour les camions pour accéder à l'île de Montréal.

Le chantier, qui doit commencer en 2020, prévoit notamment la réfection de la chape de béton, des murs, de la voûte et des joints. On doit par ailleurs moderniser les systèmes électriques, d’éclairage, de ventilation, de surveillance et de communication.

-D’après un reportage d’Andy St-André