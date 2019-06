Régis Labeaume se déchaîne contre l’aéroport de Québec

L’aéroport de Québec est «le plus opaque au pays» et avant de demander des baisses de taxes, l’organisation devrait s’atteler à faire preuve de plus de transparence, selon le maire de Québec.

Régis Labeaume n’a pas mâché ses mots quant aux intentions révélées par la nouvelle direction de l’aéroport lors de sa dernière assemblée annuelle. Le nouveau PDG, Stéphane Poirier, a marqué sa volonté de rencontrer bientôt le maire de Québec. Mais il a indiqué que l’aéroport a entamé des pourparlers avec la Ville pour diminuer son compte de taxes. Il se dit défavorisé par rapport à d’autres aéroports du Canada, en raison des lois fiscales du Québec.

«On paie à la Ville au-dessus de cinq millions $ en taxes et on n’a pas de services de la Ville», avait déploré M. Poirier.

Pas de discussions

«Il n’y a aucune discussion, ça n’existe pas», a tranché Régis Labeaume, de Pologne, où il participe au Congrès de l’OVPM. Il est catégorique : jamais la Ville n’accordera de réduction de taxes à l’aéroport.

Quant à la prétention de l’administration aéroportuaire disant qu’elle n’obtient pas de services en retour de ses impôts fonciers, le maire a ironisé : «Ben oui, le monde s’en va là en traîneau à chiens. Et l’eau, il la prend où? Il doit avoir son propre puits.»

Dans les circonstances actuelles, estime le maire, l’aéroport est bien mal placé pour demander des faveurs. «Avec l’année qu’on a eue, ils n’ont pas accepté nos candidats qui ne sont pas encore sur le conseil, ils ont envoyé des mises en demeure à tout le monde et tout d’un coup, le nouveau président arrive et il veut une baisse de taxes. Je pense qu’on a un petit problème.»

De plus, le maire déplore la décision d’augmenter de 30 % la rémunération globale de la haute direction. «Ça n’a aucun sens. Il va falloir qu’ils atterrissent.»

Une chance au coureur

Régis Labeaume dit vouloir donner une chance au coureur et il acceptera de rencontrer Stéphane Poirier. «Je fais confiance au nouveau PDG.» Mais selon lui, pour que cela fonctionne, il faut que l’organisation se présente sous un jour plus transparent. «C’est l’organisation aéroportuaire la plus opaque au pays.» Il faut aussi selon lui un changement de gouvernance, «sinon ça ne marchera pas».

Il n’a d’ailleurs pas l’intention de céder sous la pression et donner trois candidats pour chaque poste d’administrateur comme l’exige l’aéroport. «On ne veut rien savoir.» Les gens d’affaires Denis Leclerc et Claude Choquette que la Ville a soumis ne peuvent pas se retrouver en ballottage, affirme-t-il. «Ils veulent que ça marche. Alors il faut que le PDG accepte d’avoir du monde fort avec lui.»

Le maire déplore que l’aéroport ait des surplus de 100 millions $ dans ses coffres, mais qu’il n’ait toujours pas réglé le financement du centre de prédédouanement. M. Labeaume prétend que «les vols internationaux ont baissé» et que l’aéroport perd un million de passagers par année au profit de Montréal. «Il va falloir qu’ils fassent des choix. Avant de demander des baisses de taxes, il y a de l’ouvrage à faire.»