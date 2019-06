Robert Plant lance un podcast sur les 50 ans de Led Zeppelin

Robert Plant prévoit de revenir sur ses cinquante années de carrière dans un nouveau podcast qui sera disponible en streaming à partir du 3 juin.

Annonçant l'arrivée de son émission dans un court teaser diffusé sur les réseaux sociaux, la star de 70 ans a déclaré : « Faire des disques, c'est un expérience très personnelle. (A un moment), je voulais vraiment m'éloigner de cet environnement et je disais tout le temps : '' Partons d'ici ''. Mais, de temps en temps, quand je me repenche sur certaines chansons et que j'y réfléchis, je m'en émerveille. Où que je sois, même maintenant après toutes ces années, je veux retourner à cette époque. »

Son émission se plongera dans le catalogue de Robert Plant et de Led Zeppelin, et chaque épisode revisitera certains titres phares du groupe pour en raconter l'histoire et l'inspiration.

Il abordera également ses collaborations les plus emblématiques.