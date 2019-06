Sa vie sauvée deux fois

Plus de 20 ans après avoir été sauvé grâce aux dons de sang de 276 Québécois, un Montréalais de 57 ans peut ajouter à sa liste de bons Samaritains deux paramédicaux qui l’ont réanimé dans un restaurant du centre-ville l’an dernier.

C’est au siège social d’Urgences-santé, à Montréal, que le directeur général d’Héma-Québec, Patrick Bérard, les a rencontrés pour la première fois depuis son arrêt cardiaque, il y a plus d’un an, à l’occasion de la Semaine des services préhospitaliers d’urgence.

« Bon, allez les gars, racontez-moi ce qui s’est passé parce que je ne me souviens de rien », débute M. Bérard après une poignée de main qui s’est transformée en accolade empreinte d’émotion.

Le 23 mars 2018, lui et un collègue sont allés dîner dans un restaurant de sushis du centre-ville. Quelques instants après s’être rendu aux toilettes, il a ressenti un malaise au niveau de la poitrine avant de s’effondrer.

Son collègue a aussitôt sauté par-dessus la table pour entamer des manœuvres de réanimation avant que quelqu’un contacte les premiers secours.

« C’est un élément crucial puisque chaque minute sans RCR [réanimation cardiorespiratoire ou massage cardiaque] réduit les chances de survie de 10 % », indique la directrice des communications chez Urgences-santé, Valérie Tremblay.

Après trois essais

Une quinzaine de minutes plus tard, deux ambulanciers sont arrivés sur place pour prendre le relais. Ils sont parvenus à le réanimer après trois tentatives à l’aide d’un défibrillateur.

Pour ces deux sauveteurs, Samuel Gagné et Ian Rivest, il s’agissait aussi de retrouvailles symboliques mercredi dernier. Par un drôle de hasard, les deux hommes s’étaient fait assigner la même ambulance que le jour où ils ont sauvé Patrick Bérard, et ce, alors qu’ils travaillent rarement ensemble.

« On a eu de la place pour travailler ce soir-là. On a tassé beaucoup de tables et les gens continuaient de manger leurs sushis », raconte l’ambulancier Ian Rivest.

« Vous nous avez dit que vous pensiez peut-être ne pas avoir à rentrer au bureau le lendemain », se souvient Samuel Gagné en s’adressant à M. Bérard, sourire en coin.

« Vous avez fait la différence », insiste celui-ci, la voix nouée. la faute à la chimio ?

Selon ses médecins, le malaise qu’il a subi pourrait découler des traitements de chimiothérapie qu’il a subis il y a plus de 21 ans.

C’est effectivement la deuxième fois que ce sportif accompli frôle la mort.

Il avait aussi survécu à un fulgurant cancer en 1997 grâce à 276 dons de sang.

La première fois, en 1997, c’est un cancer fulgurant, un lymphome-T, qui l’a envoyé d’urgence à l’Hôtel-Dieu de Montréal. C’est grâce aux dons de sang de 276 Québécois qu’il est venu à bout de la maladie. Son incroyable histoire avait d’ailleurs fait la une du Journal en décembre de cette année-là.

Cette expérience l’a marqué à vie et l’a convaincu de s’impliquer dans la cause des dons de sang dans la Fondation Héma-Québec, qu’il dirige aujourd’hui.

Ce qu’ils ont dit

« Ça se serait produit une heure plus tôt ou une heure plus tard et je ne serais pas là pour vous en parler. J’aurais été soit dans mon bureau, soit dans ma voiture, seul, avec personne pour me prendre en charge »

– Patrick Bérard

« C’est la première fois qu’on rencontre quelqu’un qu’on a réanimé. Malheureusement, plus souvent qu’autrement, ils ne s’en sortent pas. »

– Samuel Gagné

« Ça nous fait toujours quelque chose de savoir qu’une personne qu’on a prise en charge est hors de danger. On ne le crie pas dans la salle [de répartition], mais on le souligne. »

– Michaël Aubin