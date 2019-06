Téléthon Enfant Soleil: les artistes appuient la cause des enfants malades

La 32e édition du Téléthon Enfant Soleil bat son plein depuis 7 h ce matin au Centre de foires de Québec.

Diffusé en direct sur les ondes de TVA jusqu'à 22 h ce soir, le Téléthon souligne le courage de tous les enfants touchés par la maladie, et plus particulièrement des 17 Enfants Soleil provenant de partout au Québec.

Les deux principaux coanimateurs Annie Brocoli et Maxime Landry sont entourés d'une équipe composée notamment d'Alain Dumas, Anick Dumontet, Philippe Fehmiu, Roseline Filion et Josée Lavigueur.

De nombreux artistes ont accepté de mettre leur talent au profit de la cause des enfants malades, dont Brigitte Boisjoli, Jean-François Breau, Roxane Bruneau, Nicola Ciccone, Lara Fabian et Marie-Eve Janvier.

Quelque 200 techniciens participent à l’organisation de l’événement.

«Ici, c’est un village et il y a des milliers de personnes qui vont passer aujourd’hui, dit Anne Hudon, PDG d’Opération Enfant Soleil. Il y a 1400 partenaires qui viendront remettre des dons et il y en a tout autant à la grandeur du Québec qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a un millier de bénévoles, dont 500 au Centre d’appel Telus qui prennent des appels. C’est donc toute une population qui est mobilisée pour la cause aujourd’hui.»

«Il y a de moins en moins de téléthons, mais les Québécois aiment nos enfants, nos artistes. La générosité de tous fait que notre téléthon est vraiment en santé», ajoute Mme Hudon.

Comme chaque année, le public est invité à être généreux

Ubisoft Québec a de son côté amassé plus de 105 000$ pour le téléthon.

Pour faire un don, vous pouvez téléphoner au 1-833-9ENFANT