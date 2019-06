Un chien abandonné est engagé comme officier de la brigade canine

Le département de police de New Haven compte un nouveau membre à quatre pattes parmi les siens.

Jet, un mix de pitbull, a été abandonné mais s’est rapidement fait remarqué dans le refuge animal en raison de son tempérament amical et son enthousiasme à travailler.

La fondation Animal Farm a defrayé son entraînement, et le voici maintenant devenu un membre à part entière de la brigade canine de New Haven. À titre d’officier, il a même son badge de policier.

Kyle Walters, officier et coéquipier de Jet, précise qu’il travaillera à repérer les drogues illégales.

«Héroïne, meth, marijuana et cocaïne. Il est capable de reconnaître ceux-là. Jet peut chercher des véhicules, des maisons, des autobus, à peu près n’importe où où il peut se rendre», a-t-il expliqué à la station KTVI.

En plus de son travail normal, Jet est devenu la mascotte non officielle du département de police de New Haven.

Une histoire d’abandon et d’adoption qui finit bien.