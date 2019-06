Cette rare pièce d’échecs oubliée dans un bureau vaut maintenant plus de 1 M$

Les descendants d’un antiquaire écossais pourraient devenir millionnaires du jour au lendemain grâce à une pièce de jeu d’échecs retrouvée dans le tiroir d’une commode de leur défunt père.

Quand l’antiquaire s’est procuré la pièce en 1964 au coût de seulement six dollars, gageons qu’il ne croyait pas être en possession de l’une des pièces d’échec les plus connues et prisées dans le monde.

Aujourd’hui, la valeur de la pièce connue sous le nom du gardien de Lewis (Lewis Warder en anglais) pourrait atteindre 1,3 million de dollars à l’encan.

Les pièces d’échec de Lewis sont un ensemble de statuettes façonnées à partir de l’ivoire de morses entre la fin du XIIe et le début du XIIIe siècle, à Trondheim, en Norvège.

Les premières 93 pièces ont été retrouvées sur l’île de Lewis, dans la région des Hébrides Extérieures, en Écosse. De ce nombre, 82 se trouvent aujourd’hui au Musée britannique à Londres tandis que 11 appartiennent au Musée national de l’Écosse, à Édimbourg.

La nouvelle figurine haute de 3,5 pouces représente un gardien barbu tenant une épée dans sa main droite et un bouclier dans l’autre. Dans le jeu d’échecs moderne, ce gardien équivaudrait à la tour.

Selon un porte-parole de la famille, qui souhaite rester anonyme, l’antiquaire avait catalogué son achat comme une «pièce d’échec antique en défense de morse». Cette inscription laisse croire que l’homme n’avait aucune idée de la portée historique de l’objet.

«Ma mère aimait profondément cette pièce. Elle admirait sa complexité et sa bizarrerie. Elle croyait qu’elle était spéciale et qu’elle détenait peut-être même des propriétés magiques», a expliqué le porte-parole.

«La pièce est restée durant plusieurs années dans un bureau, soigneusement enveloppée. De temps à autre, ma mère le retirait pour apprécier son caractère unique.»

L’expert de la firme Sotheby’s qui a pris en charge la famille a déclaré au réseau CNN avoir été «agréablement surpris» de voir l’une des pièces de Lewis pour la première fois.

«Je me suis exclamé “Oh mon Dieu! C’est l’une des pièces de Lewis!”, s’est-il remémoré. La famille savait qu’elle était en possession d’un objet spécial, mais elle était aussi impressionnée.»

La pièce sera mise à l’encan pas Sotheby’s London le 2 juillet, une première pour ces figurines.