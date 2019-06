Les établissements de santé ne doivent pas créer de «précédents» en discriminant des employés de couleur pour accommoder un patient, avertissent lundi les analystes et avocats Thomas Mulcair et Stéphane Bédard.

L’histoire a fait beaucoup réagir lundi : un CHSLD de Lanoraie aux prises avec un résident que la démence rend agressif et raciste a pris la décision de ne plus faire travailler d’employés noirs sur l’étage où il vit afin de protéger le personnel.

S’ils estiment qu’il faut être prudent, les deux analystes soutiennent qu’il est inacceptable d’accommoder un patient au détriment des droits des employés.

«Sur le plan juridique, on ne peut pas tolérer une telle pratique, tranche Stéphane Bédard. Le système ne doit pas cautionner ce genre d’attitude, même s’il relève de la santé mentale.»

«Il ne faut pas créer ce précédent parce que ça va être appliqué n’importe comment la prochaine fois», ajoute Thomas Mulcair.

Pour lui, le problème n’est pas l’infirmière, mais l’individu. Il invite donc les établissements à suivre les protocoles prévus pour ce genre de comportements.

«Ça ne peut pas devenir acceptable dans notre société de dire “bon, il n’est plus capable de supporter les gens de couleur alors on va enlever les gens de couleur de l’étage parce que c’est trop troublant”. Non, c’est impossible.»

Stéphane Bédard ajoute que selon les normes du travail, ce genre de décision doit provenir de l’employé qui se sent menacé et non d’une décision de l’établissement ou d’une opinion d’un patient.

