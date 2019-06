Évacuer l'aéroport Jean-Lesage était une bonne décision

Si l’objet des menaces qui ont mis sur un pied d’alerte l’aéroport de Québec n’a pas été dévoilé par les policiers, deux experts félicitent néanmoins les autorités d’avoir déclenché une intervention d’une telle ampleur pour prévenir un éventuel danger.

L’aéroport Jean-Lesage a été le théâtre d’un important périmètre de sécurité pendant trois heures, samedi, après qu’un individu eut proféré des menaces considérées comme «assez sérieuses» par les policiers et qui visaient l’aérogare.

À LIRE ÉGALEMENT

L'aéroport de Québec évacué en raison d'un appel menaçant

Le suspect toujours recherché

«C’est rare que ça arrive. On peut comprendre que ça devait être assez crédible. On ne ferme pas un aéroport pour rien. Dans ce cas, c’est correct qu’ils le vident», estime l’expert en aviation civile et PDG du groupe Fortas, Claude Fortin.

«Il y a des spécialistes pour savoir si c’est sérieux ou si c’est un canular», souligne le pilote et expert en aviation civile, Jean Lapointe.

Si l’appel a déclenché l’évacuation d’une grande partie de l’aéroport, l’atterrissage normal des avions est toutefois un indice démontrant que la situation était relativement maîtrisée. «Le pilote a toujours le dernier mot. S’il considère que la situation est dangereuse, il va se rediriger vers l’aéroport le plus proche. Dans ce cas, ils ont pu atterrir et rester à l’écart pendant les vérifications», analyse M. Fortin.

Au moins une pratique

Qu’importe l’ampleur de la menace, des mesures d’urgence sont prévues pour «chaque situation» grâce à des scénarios rodés à l’avance, explique la porte-parole de l’aéroport de Québec, Laurianne Lapierre.

Si le potentiel de danger a de toute évidence été écarté, le déploiement aura au moins permis aux différents intervenants de mettre en application concrète les protocoles qu’ils ont appris pour se préparer à une situation d’urgence, souligne l’expert en aviation civile Jean Lapointe.

«J’étais heureux de voir que ça avait l’air bien rodé. S’il y a un scénario où il y aurait des explosifs ou autres choses, les gens de Québec peuvent se sentir sécurisés», estime-t-il.

La police de Québec est toujours à la recherche d’un suspect qui serait à l’origine de l’appel, alors qu’aucune mention d’objets d’intérêt trouvés sur place n’a été faite à la suite de l’intervention.