Même si le ton du rapport de l'Enquête sur les femmes autochtones disparues et assassinées est extrêmement dur, l’analyste Stéphane Bédard estime que les commissaires ne se sont pas attaqués aux fondements des injustices.

«Quand on fait une commission comme ça, en général, c’est pour mettre en lumière des pratiques qui sont inacceptables. On n’a pas grafigné comme on aurait dû», tranche-t-il sévèrement.

L’analyste aurait aimé que l’enquête relève le modus operandi qui a fait en sorte que les témoignages de ces femmes ont été ignorés. En d’autres mots, comment ces femmes ont-elles pu être «tassées» de la sorte par le système?

«On a fait ça du haut des airs en disant voici le constat général, déplore-t-il. [...] J’aurais aimé être éclairé beaucoup plus en profondeur et là on aurait pu agir au niveau des procureurs, au niveau des corps policiers et empêcher que sur le plan institutionnel, on contourne la réalité de ces femmes.»

«C’est une occasion ratée, je trouve ça dramatique pour les familles. On a accouché sur autre chose que le mandat qui était prévu au départ.»

Son collègue Thomas Mulcair est en accord avec lui, mais il encourage tout de même la mise en place d’un ombudsman responsable de surveiller les corps policiers, comme le recommande le rapport de l’enquête.

«Ça prend quelqu’un d’objectif, de neutre, de crédible pour dire si [le travail] est en train d’être fait ou pas», souligne-t-il.

Il compare le travail de ce potentiel ombudsman à celui du vérificateur général ou du commissaire aux langues officielles.

«Si ça dépendait du gouvernement de dire s’ils sont en train de faire du bon travail à dépenser notre argent, ils se donneraient toujours une bonne note», s’amuse-t-il.

Et cet ombudsman doit avoir les moyens de mener ses vérifications, souligne-t-il, afin que les rapports qui ont été rédigés sur la réalité des Premières nations ne soient pas inutiles.