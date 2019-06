Gosselin dénonce «les insultes» de Labeaume

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21, a dénoncé lundi «les insultes» proférées récemment par le maire Labeaume contre les dirigeants de l’aéroport de Québec.

«Ça commence très mal. Lorsqu’on est un leader, comme le maire de Québec devrait l’être, la première chose qu’on devrait faire, c’est d’aller s’asseoir avec le nouveau dirigeant à l’aéroport et être rassembleur. C’est fini, les chicanes et les insultes par médias interposés», a soutenu M. Gosselin, lundi soir, juste avant le conseil municipal.

À partir de la Pologne, où il participe à un congrès international, Régis Labeaume a qualifié l’aéroport de Québec de «plus opaque au pays». Dans l’édition de dimanche du Journal, il a également fermé la porte à la réduction de taxes réclamée par Stéphane Poirier, nouveau président et chef de la direction de YQB.

«L’aéroport de Québec est une infrastructure très importante pour la région de Québec, a ajouté M. Gosselin. Le maire, à partir de la Pologne, décide d’insulter le nouveau président et dit qu’il n’est pas question qu’il regarde les taxes. Il les traite d’opaques. Lui-même, on ne peut pas dire que son administration est très transparente non plus.»

Appelée à réagir, Laurianne Lapierre, porte-parole de l’aéroport de Québec, a soutenu que «M. Poirier rencontrera M. Labeaume dès que possible et est impatient de le faire. D’ici là, nous aurons la prudence de ne pas négocier sur la place publique [sur l’enjeu des taxes]».