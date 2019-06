La saison des allergies beaucoup plus difficile cette année

Le début de la saison des allergies est marqué par une forte hausse de personnes qui en souffrent cette année en raison de la saison tardive et spontanée de la floraison.

Selon les données de la clinique d’allergies du CHU Sainte-Justine, la saison des allergies 2019 est bien particulière.

«La saison du printemps est vraiment pire que les années précédentes. Ce qu’on a vu c’est une saison qui a tardé à commencer, et les arbres ont commencé à fleurir en même temps. Il y a eu un gros pic de pollen tout d’un coup. La saison a commencé abruptement. Les patients l’ont senti beaucoup plus fortement», a indiqué la Dre Kathryn Samaan, spécialiste en allergies pédiatriques au CHU Sainte-Justine.

Non seulement la saison est plus difficile, la Dre Samaan constate qu’il y a toujours plus d’enfants allergiques au fil des années, que la cause soit alimentaire ou environnementale.

«Il n’y a pas d’explication claire. La théorie principale est que nous sommes un peu trop ‘’propres’’, on n’est pas exposés à plein de virus ou de bactéries», précise-t-elle.

Puisque le système immunitaire est moins sollicité, il «ne sait plus quoi faire», alors il «dévie» en réagissant aux allergènes.

Les allergies saisonnières ont des répercussions importantes, particulièrement chez les enfants qui font de l’asthme : ceux-ci doivent parfois être hospitalisés.

Calendrier

Actuellement, c’est le pollen d’arbre qui cause bien des maux de tête aux personnes allergiques. Le pollen de foin et de gazon sévit aux mois de juin et de juillet. Au mois d’août, c’est le pollen de mauvaises herbes et d’herbes à poux qui se fait ressentir, «et ce, jusqu’au premier gel», ajoute la Dre Samaan.

«L’an passé la saison d’herbe à poux a duré longtemps, parce que le premier gel a tardé, précise-t-elle. On verra cette année, ça se peut que ça tarde aussi. »