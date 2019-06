L'automobiliste qui a failli basculer dans la rivière Saguenay raconte

L'automobiliste qui est passée tout près de basculer dans la rivière Saguenay jeudi dernier ne garde aucune séquelle physique et psychologique de l'incident. La femme de 76 ans a accepté de raconter sa mésaventure à TVA Nouvelles.

«Je n'ai rien, aucune blessure, même pas de choc nerveux», précise celle qui trouve le moyen de dédramatiser une situation qui aurait pu avoir de graves conséquences.

Yvette Gagné a prévu déménager à Saint-Fulgence dans quelques jours. Elle se rendait à sa nouvelle demeure lorsque l'incident s'est produit.

Sa voiture était pleine à craquer de fleurs et de plantes destinées à son nouveau jardin.

La conductrice roulait en direction nord sur la voie de droite du pont Dubuc lorsqu'elle a heurté un objet sur la chaussée.

«J'ai entendu un gros "paf" et je me suis tout de suite demandé ce qui se passait, explique-t-elle. J'ai senti la voiture lever. Mon pied a lâché l'accélérateur et la voiture a commencé à descendre lentement.»

Des travailleurs lui ont rapidement porté secours. «Ils me criaient de sortir, mais moi je ne sortais pas tout de suite parce que je cherchais mon porte-monnaie», dit-elle en riant.

Elle a évité de regarder en bas et n'a jamais pensé au pire.

Elle confirme aujourd'hui avoir accroché la fourche d'un chariot élévateur qui se trouvait sur le chantier de construction traversé par le véhicule de Mme Gagné.

Yvette Gagné n'a pas attendu avant de reprendre le volant. Déjà samedi, elle traversait de nouveau le pont Dubuc.

Travaux suspendus sur le tablier du pont

Après analyse, le ministère des Transports a confirmé en fin d'après-midi jeudi que ses experts avaient constaté des lacunes de sécurité dans la configuration des nombreux accès au chantier aménagés sur le tablier du pont.

Le ministère et l’entrepreneur chargé du chantier tentent actuellement de trouver une solution sécuritaire pour les usagers de la route et les travailleurs.

L’utilisation de la bretelle d’accès en provenance du boulevard du Saguenay, qui doit être démolie, fait partie des options à l'étude.

Les travaux sur le tablier du pont sont donc suspendus jusqu'à nouvel ordre. Des murets de béton et des atténuateurs d'impacts ont été installés pour bloquer les accès.

Le chantier du pont Dubuc demeure actif à différents endroits aux abords du pont.

TVA Nouvelles révélait d'ailleurs la semaine dernière que des automobilistes inquiets de la sécurité entourant les accès au chantier s'étaient plaints au ministère. On leur avait alors assuré que tout était sécuritaire et conforme.