Le 3e lien sera à l’est, réitère le gouvernement

Le gouvernement Legault balaie du revers de la main la proposition faite par un conseiller en stratégie immobilière à la retraite d’implanter un troisième lien autoroutier au centre des territoires de Québec et de Lévis, plutôt qu’à l’est.

«Notre décision à nous, c’est de le faire à l’est», a déclaré la vice-première ministre Geneviève Guilbault, en réagissant au scénario imaginé par l’ex-gestionnaire de grands projets Michel Lainé, illustré dans les pages du Journal.

M. Lainé ayant été rencontré par son cabinet, la ministre responsable de la Capitale-Nationale a indiqué qu’elle «avait déjà eu vent» de cette idée d’un 3e lien qui relierait le chemin des Îles au boulevard Pierre-Bertrand.

Un corridor «farfelu»

Lors de l’étude des crédits budgétaires de la Capitale-Nationale, la ministre Guilbault ne s’était pas gênée pour reprocher aux libéraux d’avoir, sous leur gouverne, étudié cinq scénarios dont un plus au centre. Elle avait qualifié ce dernier de «farfelu», en raison de la présence, sur le chemin des Îles, de la raffinerie Jean-Gaulin (Énergie Valéro). «Pensez-y, ce n’est pas du tout réaliste», avait-elle observé le mois dernier.

Devant la presse parlementaire, lundi, Mme Guilbault s’en est tenue à remercier M. Lainé pour son intérêt envers le projet de 3e lien Québec–Lévis, qui «est une nécessité», a-t-elle insisté.

Le tracé final bientôt dévoilé

«Mon collègue François Bonnardel s’apprête à présenter, très prochainement, de l’information sur cet excellent projet de 3e lien, qui est cher à nos gens de Québec et de Chaudière-Appalaches et à tout l’est de la province d’ailleurs, a-t-elle souligné. Soyez encore patients: quelques jours et je pense que vous aurez de quoi à vous mettre sous la dent.»

À son tour, François Bonnardel a indiqué qu’il « serait difficile, même impensable » à ce stade-ci, de considérer autre corridor que celui à l’est, sur lequel les travaux du bureau de projet ont été recentrés après sa nomination en tant que ministre des Transports.

Tel que révélé récemment par notre Bureau parlementaire, la solution retenue par le bureau de projet devrait être dévoilée d’ici la mi-juin.

Le PQ veut savoir le coût

«Ce que le Parti québécois demande, c’est les études, et le coût», a réclamé le chef péquiste par intérim, Pascal Bérubé.

Qu’il soit situé à l’est ou au centre, le 3e lien reste un projet «qui va augmenter le trafic», a dénoncé de son côté la députée de Québec solidaire, Catherine Dorion.

«Pourquoi mettre autant d’argent», a soulevé la députée de Taschereau, d’avis qu’il faudrait plutôt étudier d’autres solutions pour soulager la congestion routière, et doter la Rive-Sud d’un service de transport en commun digne de ce nom.