Circuler en véhicule moteur à Montréal, comme chaque année lorsque la belle saison arrive, est extrêmement pénible.

«Montréal bouchée, Montréal ''jammée'', Montréal congestionnée! C’est un record!», lance Richard Martineau dans sa chronique «Réveillez-vous» diffusée au Québec Matin.

Le chroniqueur raconte son expérience alors qu’il tentait de se rendre au Marché Atwater, dimanche, en plein Tour de l’Île.

«Demande-moi pas comment, mais je me suis ramassé à Ville Saint-Pierre! Il y a des détours, des pancartes, des trous, des cônes oranges, ça n’a aucun bon sens! Et qu’est-ce qu’on a fait ce week-end? On a bloqué d’autres rues pour le tour de ville!», déplore le chroniqueur.

Il se demande pourquoi l’événement se tient dans la métropole, malgré les travaux de réfection majeurs.

Il croit que ça devrait se faire ailleurs.

«C’est beau Laval! Et pourquoi pas à Longueuil? On aurait pu déménager le tour de ville à Longueuil pendant un an! Je ne sais pas toi, mais moi quand ma maison est en rénovation, je ne fais pas de party. Je loue une salle à part et je fais ça là!», explique le commentateur.

«Oui c’est beau les événements festifs, mais pourquoi il n’y aurait pas un moratoire pendant un certain temps. Bloquer les rues pour les courses, c’est impossible! On ne peut pas faire ça!»

Il rappelle qu’il y a une escouade de la mobilité à Montréal, des inspecteurs qui s’assurent que la circulation est fluide, pour aider le «transit».

«Ben là, on est complètement constipés, il n’y a plus de transit. On a besoin de fibres à Montréal. Un petit déplacement qui prenait 20 minutes prend une heure et demie maintenant!»

«Je demande un moratoire! Organisons les événements à l’extérieur de Montréal, le temps que la Ville débloque!»

