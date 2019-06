Pont-tunnel L.-H.-La Fontaine: les travaux coûteront plus de 500 millions $

Les gouvernements provincial et fédéral investiront plus d’un demi-milliard de dollars pour la réfection majeure du pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, qui relie Montréal et Longueuil.

Le ministre fédéral de l'Infrastructure, François-Philippe Champagne, et la ministre québécoise déléguée aux Transports, Chantal Rouleau, en ont fait l’annonce, lundi, à Montréal.

Cette «réfection majeure» aura pour objectif de «maintenir et de moderniser ce lien interrives essentiel à la mobilité des personnes et des marchandises», ont indiqué les deux gouvernements. Plus précisément, les travaux consisteront en la remise en état de l’infrastructure, au rehaussement de la sécurité des usagers et à la modernisation des systèmes d'exploitation tels que l'éclairage, les systèmes électriques et les systèmes de protection incendie.

Le projet inclut aussi la reconstruction complète de la chaussée de l'autoroute 25 entre l'île Charron et l'échangeur Sherbrooke à Montréal, ainsi que la construction d'infrastructures favorisant le transport collectif sur l'axe des autoroutes 20 et 25.

Le chantier, qui devrait débuter l’an prochain, devrait permettre de préserver l’intégrité de la structure pour encore 40 ans.

«Sa réfection permettra aux usagers de se déplacer efficacement et en toute sécurité, en plus d'appuyer l'essor économique de la région, du Québec et du Canada en facilitant la mobilité des marchandises», s’est réjoui le maire Champagne, par communiqué.

«La mise en œuvre d'importantes mesures d'atténuation en transport collectif, dont plusieurs seront maintenues après les travaux, offrira aux citoyens des options pour se déplacer différemment», a pour sa part commenté la ministre Rouleau.

Le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, construit en 1967, est le plus long tunnel sous-fluvial au Canada et permet le passage de quelque 120 000 véhicules par jour, dont 13 % de camions.