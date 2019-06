Rappel de sacs de nuit pour enfants Perlimpinpin

Santé Canada a émis un rappel de sacs de nuit pour enfants vendus par la compagnie québécoise Perlimpinpin en raison d’un risque d’inflammabilité.

Deux modèles de ce produit font l’objet d’un rappel. Il s’agit des sacs de nuit à pattes composés de 100 % polyester à l'extérieur et la doublure intérieure de 65 % polyester, 35 % coton et des sacs de nuit à pattes composés de 70 % rayonne de bambou et 30 % coton.

Ces couvertures étaient offertes dans les tailles 2-3 ans et 4-5 ans et étaient conçues dans des styles différents. Quelque 1900 exemplaires ont été vendus depuis le mois d’août 2018 à l’échelle du pays.

«S'ils sont amples, les vêtements de nuit pour enfants peuvent entrer en contact avec un élément de cuisinière, une bougie, une allumette ou une source d'incendie, affirme Santé Canada dans son avis de rappel. S'ils s'enflamment, ils brûlent rapidement et l'enfant risque de subir des brûlures corporelles graves et étendues.»

Pour le moment, aucun incident du genre n’a toutefois été rapporté au pays.

Voyez la liste complète des produits rappelés sur le site de Santé Canada.