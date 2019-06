Une ligue de soccer gratuite lancée à Sherbrooke

Une centaine de jeunes Sherbrookois provenant d'un milieu défavorisé du secteur Fleurimont peuvent maintenant jouer au soccer gratuitement. La Ligue de soccer communautaire à Sherbrooke a officiellement été lancée lundi et les organisateurs pensent déjà implanter le concept dans d'autres quartiers de la ville.

Ils sont âgés entre 7 et 18 ans et plusieurs pratiquent le soccer pour la première fois. «Je joue au soccer depuis un mois environ, raconte Fareha, 10 ans. Je trouve ça amusant. J'aime courir.»

Tous les mardis et samedis, les jeunes se réunissent derrière l'école Desjardins où des cliniques sont offertes par des entraîneurs bénévoles. Ballons, souliers à crampons et protège-tibias leurs sont prêtés.

«Il n'y a pas d'équipes définies ni de classement pour l'instant, mais nous aimerions implanter la ligue dans d'autres quartiers pour en faire une petite ligue compétitive», indique Louis-Philipe Renaud, agent de liaison à la Table de quartier 4 saisons.

Pour le psychiatre social Francis Livernoche, cette initiative est bénéfique à plusieurs égards. «C'est bon évidemment parce que ça les fait bouger. Mais au-delà de ça, c'est une occasion de socialiser et de tisser des liens. On remarque beaucoup de problèmes d'anxiété chez les jeunes, encore plus souvent chez les immigrants. C'est un beau modèle d'intégration qui évite de développer de l'anxiété.»