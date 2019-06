Faites un «X» sur votre calendrier : dans le cadre de la visite d’État de Donald Trump au Royaume-Uni, l’analyste politique Caroline St-Hilaire a déclaré que le comportement du président américain le rendait «presque attachant».

Vous n’avez pas la berlue!

«Je vais dire quelque chose qui va peut-être te surprendre Paul [Larocque], mais je le trouve PRESQUE – et je pèse mes mots – attachant quand il s’enfarge comme ça [dans le protocole diplomatique]», a lancé l’analyste au grand étonnement de ses deux collègues sur le plateau.

Elle mentionne que depuis son arrivée au Royaume-Uni, le président américain n’en a rien à faire des protocoles diplomatiques et qu’en ce sens, il rejoint une partie des électeurs américains qui ne se reconnaissent pas dans les élites politiques.

«Le mot attachant n’est peut-être pas le bon terme, a-t-elle relativisé, mais je l’assume pleinement dans le sens où – et suivez ma logique – il est connecté avec sa base, il ne se prend pas pour un autre parce qu’il est le président des États-Unis et qu’il a accès à la royauté. Les gens qu’il défend n’ont pas accès à ça et franchement, je trouve qu’il est en phase avec ce qu’il défend.»

Malgré ses explications, Thomas Mulcair n’a pu s’empêcher de narguer amicalement sa collègue. «J’ai hâte de voir ton fil Twitter!», lui a-t-il lancé en riant.

Voyez l’extrait intégral dans la vidéo ci-dessus.