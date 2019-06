Chambly n’aura pas son service de police, tranche le tribunal

La Ville de Chambly ne pourra pas créer son propre service, a tranché un juge de la Cour supérieure du Québec.

La municipalité située en Montérégie s’était tournée vers le tribunal pour faire annuler la décision du gouvernement Couillard de ne pas l’autoriser à créer son propre service de police, en 2015.

Rappelons que Chambly avait pris la décision de quitter la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, insatisfaite des négociations entourant le renouvellement de l’entente pour ce corps de police desservant 17 villes et municipalités depuis 2004.

Entre autres, Chambly réclamait un poste de police satellite sur son territoire.

D’autres municipalités comme Saint-Mathias-sur-Richelieu et Richelieu comptaient la joindre.

Lorsque Chambly a soumis son projet, Québec ne l’a toutefois pas approuvé. L’administration du maire de l’époque, Denis Lavoie, a alors déposé en juin 2015 une requête demandant au tribunal d’annuler cette décision de la ministre de la Sécurité publique, Lise Thériault.

En octobre de la même année, invoquant une instabilité, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT), Pierre Moreau, a décidé finalement de prolonger l’entente de la Régie jusqu’au 31 décembre 2020, ce qui n’a plu à Chambly.

La Ville a alors modifié alors sa demande en contrôle judiciaire afin d’ajouter une demande en nullité de la décision du MAMOT.

Dans le jugement de vendredi dernier, le magistrat a indiqué que la décision de la ministre Thériault «constitue bien le résultat de l’exercice d’une autorité de tutelle, ce qui lui impose une très grande déférence».

Le juge a tranché aussi en faveur des arguments du ministre Moreau. «Le Tribunal conclut sans peine que la décision du ministre Moreau apparaît raisonnable en ce qu’elle fait partie des issues raisonnables possibles se justifiant au regard des faits et du droit», peut-on lire.

Le juge n’a pas non plus retenu les arguments de Chambly qui réclamait aussi des dommages et intérêts de même que le remboursement de ses honoraires.