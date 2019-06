La possible candidature de l’ancien ministre péquiste Réjean Hébert chez les libéraux fédéraux de Justin Trudeau n’a pas manqué de faire réagir la souverainiste notoire Caroline St-Hilaire, mardi, à l’émission «La Joute».

«C’est le pire transfuge qu’on pouvait voir! Ce sont deux extrêmes. Passer du Parti québécois, indépendantiste, avec Pauline Marois, et faire le saut avec Justin Trudeau, au Parti libéral du Canada, centralisateur, qui est contre tout ce que le Québec demande...», s’est insurgée l’ancienne députée du Bloc québécois.

Selon Réjean Hébert, la question de l’indépendance du Québec n’a plus d’importance aujourd’hui lorsqu’on veut faire de la politique. «De plus en plus, la souveraineté est exclue du débat politique. Les gens sont passés à autre chose, les Québécois sont passés à autre chose», a-t-il insisté en entrevue sur les ondes de LCN.

Caroline St-Hilaire rappelle que lorsque Réjean Hébert était ministre de la Santé du Québec, il avait rédigé un rapport dans lequel il critiquait le fait que le fédéral intervenait trop dans les compétences provinciales, privant ainsi les Québécois de fonds et de soins de qualité.

«Ce qu’il est en train de nous dire, c’est que son combat de vie pour la santé est plus important que la souveraineté, note l’analyste politique. En même temps, il veut devenir ministre de la Santé dans le gouvernement le plus centralisateur et qui n’a jamais respecté le gouvernement du Québec.»

«Aucune de ces entrevues ne m’a convaincu que c’était autre chose que de l’opportunisme», conclut-elle.

Un coup fumant

Pour son collègue Thomas Mulcair, la candidature de Réjean Hébert représenterait un «coup fumant» pour Justin Trudeau.

«Ils ont besoin de quelqu’un comme le Dr Hébert, qui est capable de s’exprimer. [...] Je peux vous garantir que s’il décide de se lancer, ils vont lui donner un siège archisûr», prédit-il.

Justin Trudeau pourra même se vanter de faire de la magie dans les autres provinces canadiennes, ajoute-t-il.

«C’est trop facile pour Trudeau. Il n’a qu’à aller à Saskatoon et dire “voyez, je prends un séparatiste et j’en fais un fédéraliste!” Ça réponse est déjà toute faite.»