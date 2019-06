Détérioration de la qualité de l’eau riveraine entourant l’île de Montréal

La qualité des plans d’eau autour de l’agglomération montréalaise s’est détériorée en 2018, d’après un rapport du Service de l'environnement de la Ville de Montréal, ce qui peut nuire aux activités nautiques par exemple.

Un échantillonnage des eaux riveraines, des ruisseaux et des plans d’eau intérieurs est régulièrement effectué, notamment durant l’été.

«L’été 2018 a été marqué par de fréquents épisodes de fortes pluies, facteur qui contribue à la détérioration de la qualité de l’eau», peut-on lire dans le document qui sera déposé à la séance du comité exécutif du 5 juin. Cette détérioration s’explique principalement par les rejets d'eaux usées des égouts lorsqu’il pleut.

Lorsque la qualité de l’eau diminue, cela a un impact sur la pratique d’activités récréatives, comme la baignade ou les activités nautiques. Par exemple, en raison de la présence de coliformes fécaux, l’ingestion accidentelle d’eau pourrait causer des problèmes de santé. Une mauvaise qualité des cours d’eau peut aussi affecter la faune.

On apprend qu’en 2018, 50 % des stations d’échantillonnage ont obtenu l’approbation QUALO, qui est reliée à la qualité bactériologique des eaux riveraines entourant l’île de Montréal. Cette approbation signifie que le contact direct avec l’eau n’est pas problématique.

En 2017, 73 % des stations avaient obtenu l’approbation QUALO. «L’année 2018 est nettement sous la moyenne de 60 % obtenue depuis le début du programme en 1999», indique la documentation.

Pour la rivière des Prairies et le fleuve Saint-Laurent, moins de 40 % des stations ont obtenu l’approbation. Au lac Saint-Louis, 44 % des stations l’ont eue, contre 92 % en 2017.

Également en 2018, une détérioration importante de la qualité des ruisseaux et des plans d’eau intérieurs a été constatée comparativement à 2017. La qualité a diminué dans 11 des 24 ruisseaux et plans d’eau intérieurs échantillonnés, soit près de la moitié. Elle s’est améliorée pour cinq d’entre eux et est restée stable pour huit autres.

Cette situation n’est pas exceptionnelle toutefois, d’après le Service de l’environnement, et les résultats sont comparables à ceux d’années antérieures ayant connues des précipitations importantes.

Qualité de l’air

Par ailleurs, une mauvaise qualité de l’air a été recensée pendant 41 jours en 2018, incluant 6 jours de smog, d’après un autre bilan du Service de l’environnement de la Ville de Montréal.

«Malgré qu’il y ait eu une légère augmentation du nombre de jours de mauvaise qualité de l’air comparativement à 2017 (34), il faut comprendre que ce nombre fluctue d’une année à l’autre en fonction des conditions météorologiques», peut-on lire.

Globalement, depuis 2013, le nombre de jours de smog diminue. Ils ont lieu notamment l’hiver et sont causés par une forte concentration de particules fines. Le chauffage au bois résidentiel, l’activité industrielle et le transport sont pointés du doigt.