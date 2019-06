Des citoyens de Sainte-Foy rejettent les arguments de la Ville sur le tracé du tramway

Des citoyens du boulevard Pie-XII, à Sainte-Foy, ont rejeté du revers de la main les arguments de l’administration municipale qui a finalement choisi de maintenir le passage du futur tramway à proximité de leur cour arrière.

«Le choix de faire passer le tracé sur l’emprise d’Hydro-Québec et de ne pas se rendre jusqu’au MRQ (Revenu Québec) de la rue Marly n’est malheureusement orienté que par des objectifs politiques et comptables qui ne se préoccupent aucunement des intérêts réels des citoyens qui seront touchés directement par ce choix de tracé», regrettent Pierre Masson et Bernard Drolet dans une lettre adressée mardi aux médias.

Lundi, Rémy Normand, vice-président du comité exécutif, a confirmé que le bureau de projet du Réseau structurant a comparé trois tracés pour cette portion ouest du tramway. Après analyse, l’administration Labeaume a conclu que le parcours prévu dès le début demeure «le plus efficace» et qu’il a «le moins d’impacts sur le milieu urbain».

Coûts «pas réalistes»

Mécontents, ces citoyens fidéens ne croient pas les calculs de la municipalité selon lesquels l’extension du tracé jusqu’à Revenu Québec aurait coûté entre 100 et 120 millions $ supplémentaires au mégaprojet.

«Ces coûts ne sont pas réalistes et ne prennent aucunement en considération les grandes économies qui seront effectuées en éliminant les autobus qui devront obligatoirement faire la navette entre la rue Marly et le tramway», pensent-ils.

Même si Rémy Normand a évoqué la mise en place de mesures de mitigation comme une plateforme végétale et un mur antibruit, plusieurs résidents du secteur demeurent convaincus que le bruit du tramway constituera un irritant majeur. «Connaissant M. Labeaume, ça va prendre des pressions sur le gouvernement pour changer tout ça», a ajouté Bernard Drolet.

Ces citoyens mécontents promettent d’être présents massivement lors de la séance d’information du 18 juin qui sera consacrée à la portion ouest du tracé du tramway.