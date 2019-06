Peut-on être vert tout en produisant du pétrole? Mario Dumont pense que oui, et il déplore que le discours environnemental actuel au Québec, à l'heure du Pacte pour la transition, ne puisse même considérer cette possibilité.

Dans sa chronique «Version Dumont» de mardi, l’animateur fait référence à un dossier paru dans Le Devoir au sujet du paradoxe norvégien. Le modèle de ce pays est régulièrement cité en exemple en matière de protection de l’environnement, et pour cause. Sa capitale d’Oslo a développé des infrastructures de transport en commun enviables et la voiture électrique y est reine.

Pourtant, le pays scandinave est le deuxième plus important producteur de pétrole en Europe, derrière la Russie. La Norvège a même son musée du pétrole!

Grâce à cette production d’or noir, la Norvège est parvenue à engranger des revenus d’un trillion de dollars dans un fonds indépendant, tout en développant parallèlement des services publics de grande qualité.

«En surplus de tout ce qu’ils se sont donné comme services publics, ils ont amassé un trillion de dollars! Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça représente en matière de finances publiques!», note Mario Dumont.

L’animateur conclut en soulignant que le dossier du quotidien montréalais est bien fait, qu’il expose les mesures vertes du pays et son paradoxe avec sa production de pétrole, mais qu’il manque à son avis un élément très important.

«Je comprends qu’on est dans le Québec où on a le Pacte, où on a tous nos principes environnementaux, mais il manque une petite phrase à la fin des reportages, mentionne-t-il. Est-ce que c’est possible d’avoir une très bonne performance en matière de changements climatiques et de quand même produire du pétrole chez nous plutôt que de l’importer?»

«La réponse, c’est oui. Mais ça, on n’a plus le droit de le dire au Québec.»