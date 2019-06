Le ministre Roberge promet 850 nouveaux enseignants et professionnels

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a annoncé mardi l’ajout de 70 millions $ supplémentaires par année pour embaucher 850 nouveaux enseignants et professionnels.



De ce montant, 47 millions $ iront à l’embauche de 650 professionnels (orthophonistes, psychoéducateurs, psychologues, etc.) pour venir en aide aux enfants en difficulté. Un autre 20 millions $ sera consacré à l’ajout de classes spécialisées, tandis que 3 millions $ serviront à créer des cliniques mobiles de services professionnels.



«Comme on dit : Gardez espoir, la cavalerie s'en vient», a lancé le ministre Roberge, en point de presse.

Québec compte notamment aller chercher ces professionnels dans le réseau privé, en rendant les postes dans les écoles publiques plus attrayants. «Ça permet aux commissions scolaires de ne pas juste ouvrir des postes qui seront précaires, mais de donner aussi des permanences. Je pense qu'on réunit toutes les conditions pour ramener des gens dans le réseau public», explique Jean-François Roberge.



Quant aux conditions salariales des professionnels du réseau public, le ministre Roberge précise que «ça fera l'objet de la négociation en 2020».

L’annonce de mardi ne contient de pas de nouvelles sommes par rapport à celles annoncées au budget du printemps dernier. «Ce qu'on vient préciser aujourd'hui, c'est la ventilation, la façon dont l'argent sera réparti», précise M. Roberge.



Par ailleurs, malgré les importants chantiers qui s’accumulent en éducation – dont l'élargissement de la maternelle 4 ans pour tous –, Jean-François Roberge assure que la transformation des commissions scolaires en centres de services n’est pas mise en veilleuse. «À l'automne, il y aura un projet de loi sur la gouvernance», assure le ministre.