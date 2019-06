«Les morts ne meurent pas»: une invasion de zombies

Dans une petite ville des États-Unis semblable à toutes les autres, Jim Jarmusch imagine des morts-vivants revenus avec les mêmes préoccupations que lorsqu’ils étaient en vie. Bill Murray, Steve Buscemi, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton et Selena Gomez (entre autres) en verront de toutes les couleurs.

Présenté au Festival de Cannes le mois dernier, «Les morts de meurent pas» a été pensé comme une allégorie sur la société contemporaine. L’idée du scénariste et réalisateur remonte à quelques années. Voici, en cinq mots-clés, tout ce qu’il faut savoir de cette comédie déjantée...

Téléphones

Alors qu’il tournait «Gimme Danger», son documentaire sur The Stooges sorti en 2016, Jim Jarmusch a été frappé de voir des piétons marcher dans les rues de Miami les yeux rivés sur l’écran de leur téléphone cellulaire. Cela l’a conduit à se poser la question de savoir ce qui se produirait si les zombies voulaient exactement les mêmes choses que lorsqu’ils étaient humains. Si le sujet – les morts-vivants – a envahi la culture populaire (pas moins de 55 films et séries télé sur le sujet sont sortis en 2014!) depuis quelques années, leur attrait est bien réel.

«Alors que les vampires sont des créatures séduisantes, les zombies sont moins qu’humains et ne sont donc pas si intéressants que ça. Par contre, chaque histoire de zombies – des entités avançant sans âme - est une métaphore puisqu’elle dépeint la conformité», dit le cinéaste.

Dans «Les morts ne meurent pas», la Terre ne tourne plus sur son axe, suite à l’utilisation de la fracturation hydraulique dans le cercle arctique, et le soleil ne se lève plus comme d’habitude. C’est alors que les morts se réveillent, tandis que le shérif Cliff Robertson (Bill Murray) et ses alliés Ronnie Peterson (Adam Driver) et Mindy Morrison (Chloe Sevigny) font ce qu’ils peuvent pour maintenir un semblant d’ordre.

Classiques

Amateur de «White Zombie» datant de 1932 et mettant en vedette Bela Lugosi (un film biographique lui a été consacré avec Johnny Depp dans le rôle principal) ainsi que de «I Walked With a Zombie», film de 1943 de Jacques Tourneur, Jim Jarmusch a été inspiré par «La nuit des morts-vivants», film de 1968 de George Romero, devenu culte.

Références

«Les morts ne meurent pas» est rempli de références à des classiques. Ville dans laquelle se déroulent les événements, Centerville doit son nom à «200 Motels», film de 1971 de Frank Zappa qui chronique l’une de ses tournées. Le musicien dit d’ailleurs de la ville de Centerville que c’est «un endroit charmant», phrase conservée par Jim Jarmusch pour son long métrage. De plus, la Pontiac Le Mans 1968 que conduit le personnage de Selena Gomez dans le film est le même véhicule que celui e «La nuit des morts-vivants». Mais ce n’est pas tout, car le cinéaste a promis bien des clins d’œil aux cinéphiles aguerris.

Famille

Le réalisateur a écrit les rôles avec des acteurs en tête, ayant déjà travaillé avec bon nombre d’entre eux, devenus des amis. Tilda Swinton incarne une amatrice d’épées de samouraï, Chloë Sevigny une «scream queen», Steve Buscemi un fermier raciste, alors qu’Adam Driver est un flic dont le patronyme est Peterson, etc. Par ailleurs, et comme il a l’habitude de le faire, il a inclus des musiciens dans «Les morts ne meurent pas», tels qu’Iggy Pop, Tom Waits ou même RZA.

Effets

Même s’il se déroule de nuit, le film a été tourné en plein jour, la noirceur ayant été ajoutée en postproduction. Les zombies principaux ont été créés avec un mélange de prothèses et de maquillage et, pour des raisons budgétaires, les figurants ont eu droit à un léger maquillage. Par ailleurs, ainsi que l’a souligné Jim Jarmusch, «je voulais une chose en particulier pour nos zombies: qu’ils n’aient pas de sang ni aucun autre liquide. Lorsqu’on les décapite, on ne voit que de la poussière à l’intérieur de leur corps.»

«Les morts ne meurent pas» se réveillera dans les cinémas du Québec dès le 14 juin.