La révolution technologique que veut mettre en place Éric Caire fait réagir Richard Martineau, qui, dans le cadre de sa chronique «Réveillez-vous» a souligné le fait que la Coalition avenir Québec dans ce dossier n’avait pas respecté son engagement électoral.

«J’ai assez hâte à cette révolution! Vous n’aviez rien vu : ça va durer 10 ans et ça va coûter 1,2 milliard de dollars!», lance avec sarcasme le chroniqueur.

La révolution techno permettrait selon les dires du gouvernement de passer moins de temps au téléphone, remplir moins de paperasse, et fini les doublons entre les ministères.

«C’est le début d’un temps nouveau!» chante Martineau, qui ajoute que tout cela se terminera en queue de poisson... en faisant «pout pout pout...»

Dans les faits : «ça s’est toujours mal passé les systèmes informatiques quand le gouvernement s’en mêle. Pourquoi, du jour au lendemain, ça se passerait bien?», questionne le commentateur.

Selon lui, il faudrait faire une commission d’enquête sur les fiascos informatiques qu’a connus le Québec.

«La CAQ l’avait promis! [...]Et là Éric Caire ne veut plus la faire! C’est une promesse non tenue de la CAQ»...

