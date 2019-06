Trump assure que «tout est sur la table» pour un accord de libre-échange avec Londres

Donald Trump a assuré mardi à Londres que tout était «sur la table» dans la future négociation post-Brexit d'un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sera, selon lui, «extraordinaire».

Interrogé lors d'une conférence de presse avec la première ministre britannique, Theresa May, sur les craintes de voir le service de santé public britannique, le NHS, ouvert à des sociétés américaines, le président des États-Unis a répondu: «quand vous négociez sur le commerce, tout est sur la table. Donc aussi le NHS et tout le reste, et beaucoup plus encore».

M. Trump, qui effectue une visite d'État de trois jours au Royaume-Uni, s'est dit prêt à conclure un «accord commercial extraordinaire» avec Londres pour l'après-Brexit alors que les Britanniques comptent beaucoup sur leur partenaire américain pour réussir leur sortie du club européen.

Theresa May - qui démissionnera le 7 juin après avoir échoué à mettre en oeuvre le Brexit - a, de son côté, souligné qu'à l'issue des discussions qu'elle a eues mardi avec M. Trump, les deux pays étaient «très attachés» à la conclusion «d'un accord de libre-échange ambitieux lorsque le Royaume-Uni quittera l'UE».

Mais elle a ajouté: «l'objectif des accords commerciaux est bien sûr que chaque partie négocie et arrive à un accord sur ce qui devrait ou ne devrait pas y figurer».

Évoquant sa visite au Royaume-Uni, le président américain a semblé très satisfait de son déroulement, se félicitant d'avoir senti «un grand amour» et vu «des drapeaux américains».

«Et puis j'ai entendu dire qu'il y avait eu des manifestations. J'ai dit: ‘‘où sont les manifestations? Je ne vois aucune manifestation. J'ai vu une manifestation aujourd'hui quand je suis venu, très petite’’», a-t-il ajouté, qualifiant de «fake news» les informations faisant état de protestations plus importantes.

M. Trump en a profité pour tacler le travailliste Jeremy Corbyn, chef du Labour, principal parti d'opposition britannique et chantre de la gauche radicale. Celui-ci a participé mardi à la manifestation anti-Trump qui a rassemblé des milliers de personnes, à Londres, soit bien moins qu'en juillet 2018, lorsque M. Trump avait effectué une visite de travail au Royaume-Uni.

«Il voulait me rencontrer et je lui ai dit non», a déclaré le milliardaire américain, le qualifiant de «force négative».

Sur le dossier Huawei, Donald Trump s'est dit «absolument sûr» de la possibilité d'aboutir à un accord avec le Royaume-Uni sur le groupe chinois de télécoms, alors que Washington menace ses alliés occidentaux de limiter les échanges de renseignement s'ils impliquent Huawei dans leur réseau 5G.

Le gouvernement britannique doit rendre publique prochainement sa décision quant à la présence de Huawei dans le développement du réseau 5G au Royaume-Uni.