Trump courtise des candidats à la succession de Theresa May

Le président américain Donald Trump profite de sa visite au Royaume-Uni pour travailler ses bonnes relations avec des candidats à la succession de la première ministre Theresa May, a-t-on appris mardi de sources britanniques.

Le milliardaire républicain s'est entretenu par téléphone pendant 20 minutes avec le favori pour remplacer Mme May, le champion des pro-Brexit Boris Johnson, selon une source proche de l'ancien chef de la diplomatie britannique.

Cet appel a été «amical et productif», mais M. Johnson a décliné une offre de rencontrer M. Trump, a ajouté cette source, précisant qu'un entretien de cette nature aurait pu entrer en conflit avec les premiers débats organisés pour la course à la succession de Mme May, prévus mardi soir.

Vendredi, le président américain avait estimé que M. Johnson ferait un «excellent» Premier ministre.

Theresa May démissionnera vendredi de ses fonctions, faute d'avoir su mettre en oeuvre la sortie de l'UE, initialement prévue le 29 mars, mais repoussée au 31 octobre pour éviter un divorce sans accord avec Bruxelles, une option redoutée par les milieux économiques.

La dirigeante conservatrice assurera ensuite la transition jusqu'à ce que son parti désigne d'ici la fin juillet son successeur, parmi 12 candidats.

L'équipe de M. Trump a également proposé une rencontre entre le président américain et le ministre de l'Environnement britannique Michael Gove, selon une source proche de ce dernier, également prétendant au poste de premier ministre.

M. Gove, un partisan du Brexit, «a dit oui», mais «rien n'a encore été fixé», a ajouté cette source.

La Maison-Blanche n'a confirmé ni cette rencontre ni l'entretien avec M. Johnson.

Avant d'entamer lundi sa visite d'État au Royaume-Uni, M. Trump a critiqué la stratégie de Theresa May sur le Brexit, et appelé son successeur à sortir de l'Union européenne sans accord.

Treize candidats étaient en lice pour remplacer la dirigeante conservatrice, jusqu'au retrait mardi de James Cleverly, sous-secrétaire d'État au ministère chargé du Brexit.

Les prétendants doivent être des députés conservateurs et bénéficier du soutien d'au moins deux collègues.

Les députés conservateurs s'expriment d'abord sur les candidats lors d'une série de votes à bulletin secret jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux, un processus qui devrait commencer en fin de semaine prochaine.

C'est ensuite aux membres du parti de départager les finalistes, après une campagne menée dans tout le Royaume-Uni durant plusieurs semaines.

Le vainqueur est alors désigné chef du Parti conservateur, et deviendra automatiquement premier ministre sans qu'il soit nécessaire de tenir des élections.

La question du Brexit joue un rôle central dans cette campagne. Theresa May laissera en effet à son remplaçant la lourde tâche de mettre en oeuvre la sortie de l'UE dans un pays divisé sur la question.

En lançant lundi officiellement sa campagne, Boris Johnson a promis que le Brexit aurait lieu le 31 octobre, «avec ou sans accord».