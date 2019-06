Voici le «Flying-V», l'avion dans lequel les passagers sont assis dans les ailes

Le prototype semble futuriste, mais il pourrait bien voir le jour. Le transporteur néerlandais KLM a annoncé qu’il contribuerait au financement du développement d’un avion en forme de «V», supposé être moins énergivore que les aéronefs traditionnels.

Le «Flying-V» a été conçu par Justus Benad lorsqu’il fréquentait l’Université technique de Berlin avant d’être développé par des chercheurs d’une université néerlandaise.

Son design futuriste, qui incorpore les passagers, le réservoir à essence et la soute à bagages aux ailes de l’avion, doit consommer 20 % moins d’essence que le Airbus A350-900, tout en transportant le même nombre de gens, selon ses concepteurs. Le «Flying-V» peut asseoir 314 personnes alors que l’Airbus peut en transporter entre 300 et 350. Et comme il possède la même longueur d’ailes que ce dernier, les infrastructures aéroportuaires actuelles n’auraient pas à être adaptées au nouveau modèle.

Le chargé du projet «Flying-V», Roelof Vos, affirme que de nouvelles solutions doivent être trouvées par l’industrie afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

«L’aviation contribue à environ 2,5 % des émissions mondiales de CO2, et l’industrie continue de croître, alors nous devons vraiment trouver des avions plus durables», a-t-il affirmé au réseau CNN.

«Nous ne pouvons pas électrifier toute la flotte d’avions parce que les avions électriques deviennent trop lourds et on ne peut pas transporter des passagers à travers l’Atlantique à bord de ces aéronefs. Pas maintenant, pas dans 30 ans», ajoute-t-il.

Selon lui, les avions conventionnels ont atteint un plateau en matière d’optimisation énergétique. C’est la raison pour laquelle il faut innover.

«Nous devons trouver de nouvelles technologies qui nous permettent de réduire la consommation d’essence d’autres manières», insiste le chargé de projet.

Roelof Vos explique que l’efficacité énergétique du «Flying V» provient de son aérodynamisme et de son poids réduit.

Reste que de nombreux tests doivent être effectués avant de pouvoir confirmer les hypothèses des chercheurs. Ceux-ci espèrent pouvoir faire voler un modèle réduit de leur avion futuriste en septembre et un modèle complet est attendu entre 2040 et 2050.